Сафонов отреагировал на нежелание Боснии и Герцеговины играть с Россией

Вратарь сборной России Матвей Сафонов прокомментировал антироссийские настроения в сборной Боснии и Герцеговины. Игроки боснийцев отказываются проводить запланированный на ноябрь товарищеский матч против россиян.
«Босния не хочет играть? Мне без разницы», – сказал Сафонов.
- Матч должен пройти 19 ноября в Санкт-Петербурге.
- От участия в нем уже отказались капитан боснийцев Эдин Джеко и вице-капитан Миралем Пьянич.
- Россия сейчас отстранена от международного футбола решениями ФИФА и УЕФА.
Источник: телеграм-канал «Матч ТВ»