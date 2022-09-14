Сафонов отреагировал на нежелание Боснии и Герцеговины играть с Россией

Вратарь сборной России Матвей Сафонов прокомментировал антироссийские настроения в сборной Боснии и Герцеговины. Игроки боснийцев отказываются проводить запланированный на ноябрь товарищеский матч против россиян.

«Босния не хочет играть? Мне без разницы», – сказал Сафонов.