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    Сафонов отреагировал на нежелание Боснии и Герцеговины играть с Россией

    Вратарь сборной России Матвей Сафонов прокомментировал антироссийские настроения в сборной Боснии и Герцеговины. Игроки боснийцев отказываются проводить запланированный на ноябрь товарищеский матч против россиян.

    «Босния не хочет играть? Мне без разницы», – сказал Сафонов.

    • Матч должен пройти 19 ноября в Санкт-Петербурге.
    • От участия в нем уже отказались капитан боснийцев Эдин Джеко и вице-капитан Миралем Пьянич.
    • Россия сейчас отстранена от международного футбола решениями ФИФА и УЕФА.

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    Источник: телеграм-канал «Матч ТВ»

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      AZ 1 час назад

      Потрясающая новость

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