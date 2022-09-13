Еще один игрок сборной Боснии отказался играть с Россией: «Моя позиция ясна»

Полузащитник загребского «Динамо» и сборной Боснии и Герцеговины Лука Менало выступил против товарищеского матча с Россией.

«Не хочу вмешиваться в политику. Не считаю себя компетентным в этих вопросах.

Моя позиция ясна – я против того, чтобы играть. Но я не могу говорить, будет ли это правильно или нет, потому что есть люди гораздо умнее меня», – сказал Менало.