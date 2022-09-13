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    Еще один игрок сборной Боснии отказался играть с Россией: «Моя позиция ясна»

    Полузащитник загребского «Динамо» и сборной Боснии и Герцеговины Лука Менало выступил против товарищеского матча с Россией.

    «Не хочу вмешиваться в политику. Не считаю себя компетентным в этих вопросах.

    Моя позиция ясна – я против того, чтобы играть. Но я не могу говорить, будет ли это правильно или нет, потому что есть люди гораздо умнее меня», – сказал Менало.

    • Матч должен пройти 19 ноября в Санкт-Петербурге.
    • От участия в нем уже отказались капитан боснийцев Эдин Джеко и вице-капитан Миралем Пьянич.

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    Источник: Meridian Sport

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