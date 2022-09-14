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    Газинский: «Прошел медосмотр для ЦСКА, но не сложилось»

    Полузащитник «Урала» Юрий Газинский подтвердил, что летом мог оказаться в ЦСКА.

    – В итоге вы в «Урале». Как проходили переговоры?

    – Мы с первых дней общались с Григорием Ивановым. Потом появился вариант с ЦСКА, но не сложилось. И уже когда второй раз связались с Григорием Викторовичем, обсудили все буквально за 20 минут, и я приехал.

    – Вы опровергали информацию о медосмотре в ЦСКА. Но получается, что все-таки контакты с этим клубом были.

    – Да, разговоры были, и все остальное – тоже, медосмотр в том числе. Просто у руководства ЦСКА были свои мысли и идеи. Поэтому, в принципе, и не получилось.

    • «Урал» подписал Газинского как свободного агента.
    • До этого игрок выступал за «Краснодар».
    • Газинский был в составе сборной России на ЧМ-2018.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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