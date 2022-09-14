Газинский: «Прошел медосмотр для ЦСКА, но не сложилось»

Полузащитник «Урала» Юрий Газинский подтвердил, что летом мог оказаться в ЦСКА.

– В итоге вы в «Урале». Как проходили переговоры?

– Мы с первых дней общались с Григорием Ивановым. Потом появился вариант с ЦСКА, но не сложилось. И уже когда второй раз связались с Григорием Викторовичем, обсудили все буквально за 20 минут, и я приехал.

– Вы опровергали информацию о медосмотре в ЦСКА. Но получается, что все-таки контакты с этим клубом были.

– Да, разговоры были, и все остальное – тоже, медосмотр в том числе. Просто у руководства ЦСКА были свои мысли и идеи. Поэтому, в принципе, и не получилось.