Кубок России. «Локомотив» обыграл «Краснодар» по пенальти, Худяков отразил два 11-метровых

«Локомотив» победил «Краснодар» в матче группового этапа Кубка России.

Московский клуб одержал победу в серии пенальти. Вратарь «Локомотива» Даниил Худяков отразил два удара. Никита Кривцов пробил выше ворот.

«Локомотив» набрал два очка. «Краснодар» набрал одно очко и остался на втором месте в группе А.

Россия. Кубок. 2-й тур. Группа A

Локомотив (Москва) – Краснодар – 2:2 (1:2), 3:1 – по пенальти Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Изидор, 6; 1:1 – Литвинов, 12; 1:2 – Кордоба, 20; 2:2 – Керк, 58.

Предупреждения: Сорокин, 45+1; Сафонов, 45+1 – Изидор, 16.

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