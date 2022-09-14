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  • Кубок России. «Локомотив» обыграл «Краснодар» по пенальти, Худяков отразил два 11-метровых

Кубок России. «Локомотив» обыграл «Краснодар» по пенальти, Худяков отразил два 11-метровых

14 сентября 2022, 17:06
15

«Локомотив» победил «Краснодар» в матче группового этапа Кубка России.

Московский клуб одержал победу в серии пенальти. Вратарь «Локомотива» Даниил Худяков отразил два удара. Никита Кривцов пробил выше ворот.

«Локомотив» набрал два очка. «Краснодар» набрал одно очко и остался на втором месте в группе А.

Россия. Кубок. 2-й тур. Группа A

Локомотив (Москва) – Краснодар – 2:2 (1:2), 3:1 – по пенальти Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Изидор, 6; 1:1 – Литвинов, 12; 1:2 – Кордоба, 20; 2:2 – Керк, 58.

Предупреждения: Сорокин, 45+1; Сафонов, 45+1 – Изидор, 16.

Календарь Кубка России

Результаты Кубка России

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Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Локомотив Краснодар
Комментарии (15)
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arrivalgist
1663164691
Судья сделал свое дело...
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фанат джигурды
1663164796
Позор игрокам Краснодара- пенальти били, как немощные!!! Позор судье- у Краснодара отняли чистейший гол!!! Позор краснодарскому нападению- в конце матча запороли 2 момента!!! Позор защите Локомотива- в обоих голах их развели, как детей. Теперь защитники фрицев вылезут из подролья и начнут верещать о велико гэнг-бэнг-прессинге, тренерском гении Цинбауэре и ВЕЛИКОМ цорне!!! В следующем туре злое мясо им просто обязано устроить райскую жизнь. Краснодар с такой игрой неизвестно как вообще находится высоко в таблице.
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ScarlettOgusania
1663165628
Пенал били, как коровы на льду - позорище!
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Антибиотик
1663165804
Эта победа лишь продлит агонию управленцев Локомотива. Если бы проиграли, может уволили бы всю эту свору. А так только мучение для команды.
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Красногорск_Фан
1663167333
Я прям Ностордамус. Еще неделю назад писал отличный будет заголовок. "П.е.д.р.и.н.ь.о. помог Локомотиву вырвать очко". Ну таки да. Во 2-м голе поучаствовал ))) добро пожаловать. Возможно - хорошее приобретение. Про остальное хорошего сказать не могу. Защитнички мрак как обычно, Баринов не знал что делать с мячом свободно владея им перед воротами соперника Худяков провел отвратительную игру (??? что это было) , но оправдался в серии пенальти. Хотя как пишут внимательные комментаторы Краснодар и сам скуевничал и судья помог. Не могу судить, смотрел вприглядку.
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Enter2006
1663167884
Настрадали на победу, пусть даже через пенали. Локо - с победой!
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Cubinec1989
1663180724
Так пробить пенальти, как пробили Ахметов и Сорокин может пробить только один знакомый мне человек... Петрович)
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