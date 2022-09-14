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    Кубок России. «Локомотив» обыграл «Краснодар» по пенальти, Худяков отразил два 11-метровых

    «Локомотив» победил «Краснодар» в матче группового этапа Кубка России.

    Московский клуб одержал победу в серии пенальти. Вратарь «Локомотива» Даниил Худяков отразил два удара. Никита Кривцов пробил выше ворот.

    «Локомотив» набрал два очка. «Краснодар» набрал одно очко и остался на втором месте в группе А.

    Россия. Кубок. 2-й тур. Группа A

    Локомотив (Москва) – Краснодар – 2:2 (1:2), 3:1 – по пенальти Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Изидор, 6; 1:1 – Литвинов, 12; 1:2 – Кордоба, 20; 2:2 – Керк, 58.

    Предупреждения: Сорокин, 45+1; Сафонов, 45+1 – Изидор, 16.

    Календарь Кубка России

    Результаты Кубка России

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии11
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      Рейтинг: +4750

      Enter2006 28 минут назад

      Настрадали на победу, пусть даже через пенали. Локо - с победой!

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      Рейтинг: +5460

      Красногорск_Фан 37 минут назад

      Я прям Ностордамус. Еще неделю назад писал отличный будет заголовок. "П.е.д.р.и.н.ь.о. помог Локомотиву вырвать очко". Ну таки да. Во 2-м голе поучаствовал ))) добро пожаловать. Возможно - хорошее приобретение. Про остальное хорошего сказать не могу. Защитнички мрак как обычно, Баринов не знал что делать с мячом свободно владея им перед воротами соперника Худяков провел отвратительную игру (??? что это было) , но оправдался в серии пенальти. Хотя как пишут внимательные комментаторы Краснодар и сам скуевничал и судья помог. Не могу судить, смотрел вприглядку.

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      Рейтинг: +5460

      Красногорск_Фан > Красногорск_Фан 36 минут назад

      Отдельно хочу сказать про Изидора. Была собака у друзей. Ее привезли в город из деревни. Она рычала, кусала гостей. И после этого довольно успокаивалась и шла спать. Вот и Изидор относительно стабильно забивает гол и его дальше не видно. А матч длится 90+ минут. Резюме - смотрели задорный дыр-дыр с отрицательным итогом для Краснодара.

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      Рейтинг: +6747

      Антибиотик 1 час назад

      Эта победа лишь продлит агонию управленцев Локомотива. Если бы проиграли, может уволили бы всю эту свору. А так только мучение для команды.

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      Рейтинг: +2550

      фанат джигурды > Антибиотик 59 минут назад

      Золотые слова.

      Такой Локомотив займёт по итогам 10-е место и то, если прямым конкурентам не проиграет, как Факелу.

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      Рейтинг: +5460

      Красногорск_Фан > Антибиотик 49 минут назад

      Это не агония. это конвульсии оргазма от зарплаты и гарантированных бонусов при расторжении. Коммпер до сих пор в Москве. Не может сдвинуть с места и утащить полученный мешок с деньгами.

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      Рейтинг: +420

      ScarlettOgusania 1 час назад

      Пенал били, как коровы на льду - позорище!

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      Рейтинг: +2550

      фанат джигурды 1 час назад

      Позор игрокам Краснодара- пенальти били, как немощные!!!
      Позор судье- у Краснодара отняли чистейший гол!!!
      Позор краснодарскому нападению- в конце матча запороли 2 момента!!!

      Позор защите Локомотива- в обоих голах их развели, как детей.

      Теперь защитники фрицев вылезут из подролья и начнут верещать о велико гэнг-бэнг-прессинге, тренерском гении Цинбауэре и ВЕЛИКОМ цорне!!!

      В следующем туре злое мясо им просто обязано устроить райскую жизнь.
      Краснодар с такой игрой неизвестно как вообще находится высоко в таблице.

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      Рейтинг: +5460

      Красногорск_Фан > фанат джигурды 1 час назад

      Ну прямо разбор. Спасибо. я 1 глазом смотрел, работал параллельно. Злющее мясо имеет привычку регулярно круто проигрывать на Открывашке. Проклята наверно. Так что посмотрим. Хотя согласен что они мотивированы будут пипец

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      Рейтинг: +5432

      ySS > фанат джигурды 10 минут назад

      Тот состав, что был в Ростове, обыграть может любой, даже Торпедо

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      Рейтинг: +477

      arrivalgist 1 час назад

      Судья сделал свое дело...

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