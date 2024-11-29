Смолов заявил, что верит в возможность «Краснодара» пройти сезон РПЛ без поражений

Нападающий «Краснодара» Федор Смолов оценил возможность ни разу не проиграть в сезоне РПЛ.
– Давно такого не было, чтобы одна из команд провела целый круг без поражений. По силам ли закончить 2024 год без поражений?
– Будем к этому стремиться. Пример «Байера» показывает, что пройти чемпионат без поражений возможно. У нас в чемпионате матчей меньше, так что будем стремиться, равняться на лучших.
– «Краснодар» станет чемпионом?
– После 30-го тура смогу дать вам ответ. Мы делаем все от нас зависящее.
- «Краснодар» идет в РПЛ 2-м.
- Краснодарцы – единственная команда без поражений.
- Ближайший соперник – «Спартак» (1 декабря).
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Источник: «Матч ТВ»