Смолов заявил, что верит в возможность «Краснодара» пройти сезон РПЛ без поражений

Нападающий «Краснодара» Федор Смолов оценил возможность ни разу не проиграть в сезоне РПЛ.

– Давно такого не было, чтобы одна из команд провела целый круг без поражений. По силам ли закончить 2024 год без поражений?

– Будем к этому стремиться. Пример «Байера» показывает, что пройти чемпионат без поражений возможно. У нас в чемпионате матчей меньше, так что будем стремиться, равняться на лучших.

– «Краснодар» станет чемпионом?

– После 30-го тура смогу дать вам ответ. Мы делаем все от нас зависящее.

«Краснодар» идет в РПЛ 2-м.

Краснодарцы – единственная команда без поражений.

Ближайший соперник – «Спартак» (1 декабря).

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