Гайич раскрыл изменения в ЦСКА при Николиче

Защитник ЦСКА Милан Гайич рассказал об изменениях в команде при главном тренере Марко Николиче.
– Что нового привнeс Марко в тактику?
– Мы стали больше атаковать через пас, создавать моменты, начиная со своей половины поля, и хорошо развивать игру впереди.
– А если говорить о тренировочном процессе, что особенного в подходе Николича?
– Мы стали больше внимания уделять работе с мячом, появились интересные упражнения на суживание пространства. Сам процесс стал более увлекательным: после каждой тренировки мы остаeмся и бьeм по воротам, подаeм с фланга, отрабатываем штрафные.
Всегда приятно, когда есть такая дополнительная работа, в том числе индивидуальная для каждого игрока. Также в тренировках присутствуют тактические занятия, от которых получаешь удовольствие, а заодно и готовишься к следующей игре.
- Николич летом сменил Владимира Федотова.
- ЦСКА идет в РПЛ 6-м.
- Ближайший соперник – «Рубин» (30 ноября).
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