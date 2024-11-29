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  • Геркус: «Если бы Батраков был в «Валенсии» и его звали Лопес, он стоил бы 50+ миллионов»

Геркус: «Если бы Батраков был в «Валенсии» и его звали Лопес, он стоил бы 50+ миллионов»

29 ноября 2024, 18:59
3

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус оценил старт карьеры полузащитника команды Алексея Батракова.

«Батраков – главное открытие в этом году. У парня все данные есть для того, чтобы стать суперзвездой. Нельзя бросаться такими оценками после половины сезона, нужно хотя бы полтора или два сезона, но сейчас Батраков выглядит именно как суперзвезда. Дай бог, чтобы Батраков продолжил показывать тот футбол, который он показывает.

Уедет ли Батраков летом? Мы говорим про трансфер из России. Конечно, если бы такой мальчик играл в «Валенсии» и его звали бы Лопес, то стояла бы очередь и цена была бы уже за 50 миллионов евро», – сказал Геркус.

  • 19-летний Батраков стоит 5 миллионов евро.
  • В сезоне РПЛ у Алексея 15 матчей, 10 голов, 6 ассистов.
  • Контракт до 2027 года.

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Испания. Примера Локомотив Валенсия Батраков Алексей Геркус Илья
Комментарии (3)
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russkiisergei
1732897136
если бы геркус жил в европе, звали бы его педро! и он **...лся бы в зад!!!
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...уефан
1732898423
...Лопес Батракеньо). Звучит, однако!)...
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