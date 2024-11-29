Геркус: «Если бы Батраков был в «Валенсии» и его звали Лопес, он стоил бы 50+ миллионов»

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус оценил старт карьеры полузащитника команды Алексея Батракова.

«Батраков – главное открытие в этом году. У парня все данные есть для того, чтобы стать суперзвездой. Нельзя бросаться такими оценками после половины сезона, нужно хотя бы полтора или два сезона, но сейчас Батраков выглядит именно как суперзвезда. Дай бог, чтобы Батраков продолжил показывать тот футбол, который он показывает.

Уедет ли Батраков летом? Мы говорим про трансфер из России. Конечно, если бы такой мальчик играл в «Валенсии» и его звали бы Лопес, то стояла бы очередь и цена была бы уже за 50 миллионов евро», – сказал Геркус.

19-летний Батраков стоит 5 миллионов евро.

В сезоне РПЛ у Алексея 15 матчей, 10 голов, 6 ассистов.

Контракт до 2027 года.

Смотрите фильм про Клуб болельщиков ЦСКА с инвалидностью на RUTUBE