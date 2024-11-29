Поройков из «Тюмени»: «Моя цель – выиграть ЧМ с Россией»

Латераль «Тюмени» Станислав Поройков назвал цель на карьеру.
– Вас признали лучшим игроком матча с «Краснодаром». Пока это самый ценный приз?
– Да.
– Сейчас клубы РПЛ увидели вас в деле, наверняка кто‑то внесет в шорт‑лист. Какая у вас футбольная мечта?
– Цель – выиграть чемпионат мира со сборной России.
- В кубковом матче против «Краснодара» Поройков оформил дубль.
- Это не помогло «Тюмени» пройти дальше – она вылетела по итогам серии пенальти.
- Поройков принадлежит «Химкам».
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Источник: «Матч ТВ»