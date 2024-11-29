Агент Тюкавина: «В данный момент у Кости футбол на втором месте»

Алексей Сафонов, агент нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, отрицает наличие звездной болезни у игрока.

«В данный момент у Кости футбол на втором месте, на первом у него семья, ведь у него маленькая дочка.

Но не могу сказать, что он где-то не выкладывается. Его работа на тренировках всe равно никуда не денется.

Самое главное, что он не падает ниже своего уровня. Бывает, говорят, что он забил много в первом сезоне и получил все призы, а сейчас типа поймал звезду. Но это не так.

Я его знаю. Он к режиму относится серьeзно. Он уже 2 января начнeт беговую работу, когда все будут отдыхать. Футбол – это не только хобби, но тяжeлая и серьeзная работа», – сказал агент.

В этом сезоне Тюкавин забил 6 голов и сделал 2 ассиста в 19 матчах.

Константин – воспитанник «Динамо».

Его рыночная стоимость – 16 миллионов евро.

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