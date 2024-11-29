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  • Агент Тюкавина: «В данный момент у Кости футбол на втором месте»

Агент Тюкавина: «В данный момент у Кости футбол на втором месте»

29 ноября 2024, 21:43
3

Алексей Сафонов, агент нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, отрицает наличие звездной болезни у игрока.

«В данный момент у Кости футбол на втором месте, на первом у него семья, ведь у него маленькая дочка.

Но не могу сказать, что он где-то не выкладывается. Его работа на тренировках всe равно никуда не денется.

Самое главное, что он не падает ниже своего уровня. Бывает, говорят, что он забил много в первом сезоне и получил все призы, а сейчас типа поймал звезду. Но это не так.

Я его знаю. Он к режиму относится серьeзно. Он уже 2 января начнeт беговую работу, когда все будут отдыхать. Футбол – это не только хобби, но тяжeлая и серьeзная работа», – сказал агент.

  • В этом сезоне Тюкавин забил 6 голов и сделал 2 ассиста в 19 матчах.
  • Константин – воспитанник «Динамо».
  • Его рыночная стоимость – 16 миллионов евро.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Динамо Тюкавин Константин
Комментарии (3)
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Artemka444
1732906682
Старается но на Европу точно не тянет
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JIEGEHDA
1732929480
Весь смертный народ России начнет работу тогда )) а не зажравшийся футболист который 2 числа побегает чутка . У нас пол страны 2 числа побежит в ларьки закупить пива
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zigbert
1732946329
Так и должно быть. Это даже не обсуждается. Заголовок правда не совсем корректный для футболиста.
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