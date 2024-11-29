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«Спартак» определился с заменой Селихову

29 ноября 2024, 18:24
17

«Спартак» прорабатывает вариант ухода вратаря Александра Селихова. Он близок к трансферу в «Ростов».

Заменить Селихова «Спартак» планирует Давидом Волком из махачкалинского «Динамо».

Есть информация, что делами Волка занимается агент Павел Андреев. Это увеличивает вероятность трансфера игрока в «Спартак».

«Когда прошлой зимой Шамиль Газизов узнал, что вокруг Волка началась движуха, то убедил кипера продлить контракт и убрать оттуда пункт об отступных в 20 миллионов рублей – взамен на повышение зарплаты. Сейчас она в районе 600 тысяч рублей в месяц», – написал источник.

  • У Волка есть вызов в сборную России.
  • 23-летний уроженец Казани стоит 800 тысяч евро.
  • В сезоне РПЛ Волк сыграл во всех 16 матчах, пропустил 14 голов.

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Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
Россия. Премьер-лига Динамо Мх Спартак Селихов Александр Волк Давид
Комментарии (17)
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...уефан
1732894134
...дядь, а карпы пердять?...
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Лицом_на_клаве
1732895544
Дыру на дыру! В этом весь спартак. Понаберут чёрти кого.
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NewLife
1732897235
"Словно мухи, тут и там, ходят слухи по домам, А беззубые старухи их разносят по умам." В.С. Высоцкий
Ответить
russkiisergei
1732897618
Зачем держат дырку максименко!?
Ответить
Мордаванин
1732897729
волк свине не товарищ было уже?)
Ответить
Rad Meat
1732898839
Надеюсь это утка...
Ответить
DOCTOR PENALTY
1732903988
Хороший вратарь. Уверен, он выиграет конкуренцию у Максименко, если придёт к нам. *
Ответить
Cleaner
1732906381
«Спартак» определился с заменой Салиховой! Мне так послышалось и РЖУ ни могу!!!...))
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FWSPM
1732911475
Что за тигр этот волк
Ответить
zigbert
1732947210
Если это так то очень даже неплохой вариант. В игре Селихова нет надежности.
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