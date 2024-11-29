«Спартак» определился с заменой Селихову

«Спартак» прорабатывает вариант ухода вратаря Александра Селихова. Он близок к трансферу в «Ростов».

Заменить Селихова «Спартак» планирует Давидом Волком из махачкалинского «Динамо».

Есть информация, что делами Волка занимается агент Павел Андреев. Это увеличивает вероятность трансфера игрока в «Спартак».

«Когда прошлой зимой Шамиль Газизов узнал, что вокруг Волка началась движуха, то убедил кипера продлить контракт и убрать оттуда пункт об отступных в 20 миллионов рублей – взамен на повышение зарплаты. Сейчас она в районе 600 тысяч рублей в месяц», – написал источник.

У Волка есть вызов в сборную России.

23-летний уроженец Казани стоит 800 тысяч евро.

В сезоне РПЛ Волк сыграл во всех 16 матчах, пропустил 14 голов.

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