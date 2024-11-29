Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Лунев – о критике со стороны Заремы: «Насрать на нее»

29 ноября 2024, 17:43
36

Вратарь «Динамо» Андрей Лунев отреагировал на критику от жены экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна Заремы Салиховой.

– Зарема сказала, что вам можно забыть о тройке в таблице, пока играете с медиакомандами, вы – «Динамолэнд». Ей нужно ответить.

– Почему? Зареме не надо отвечать – она сама контент создает.

– Но она раскритиковала вас…

– Да насрать на нее.

  • 17 ноября «Динамо» проиграло медийному «Амкалу» (2:3).
  • В последнем матче РПЛ москвичи упустили победу над «Факелом» (1:1).
  • «Динамо» идет в РПЛ 5-м – ниже «Спартака».

Смотрите фильм про Клуб болельщиков ЦСКА с инвалидностью на RUTUBE

Еще по теме:
Зарему взломали и попросили от ее имени деньги 2
Дочь Аленичева – об астрологии: «Почему бы не стать наследницей Заремы» 10
Зарема прокомментировала увольнение Станковича из «Спартака» 24
Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Динамо Спартак Лунев Андрей Салихова Зарема
Комментарии (36)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
VVM1964
1732892784
Извращенец !...
Ответить
GREY DM
1732893237
Ну вот, развязал эскортнице язык, жди теперь Андрейка ушат с помоями на свою голову)
Ответить
andrei-sarap-yandex
1732894314
ЗОЛОТЫЕ СЛОВА
Ответить
PushkaStrashnaya
1732895041
В это трудно поверить, но надо признаться. Лунев насрал на ёё лицо.
Ответить
Desma
1732899414
Андрюха молодца!!!
Ответить
DOCTOR PENALTY
1732904268
Хам! Публичный человек, представляет большой клуб и вот такое...Это не от большого ума. (((
Ответить
Cleaner
1732906064
Докритиковалась Зарема до комплимента!!!...)))
Ответить
andr45
1732906515
Две игры, проведенные этим вратаришкой за Байер, и 18 за Карабах, бесспорно обогатили не только его кругозор, но и культурный уровень, и словарный запас, достойный не только бывшего мелкого спекулянта и валютчика на побегушках, являющегося боссом Динамо, но сотрудников сего изданияя)
Ответить
ziborock
1732917277
А чего еще можно было ожидать от человека, завсегдатая привокзальных рюмочных, "воспитанного" в бакланнике?!
Ответить
somn
1732988336
Браво, Андрей!
Ответить
Главные новости
Запрет «Зенита» по Мостовому, антироссийский призыв Павлюченко и другие новости
00:56
1
Раскрыта сумма, которую «Спартак» выплатил Хлусевичу за разрыв контракта
00:16
Назван тренер «Спартака», который оскорблял игроков
Вчера, 23:55
2
Радимов поставил крест на «Спартаке» в ближайшем матче
Вчера, 23:27
4
Это’О ответил на обвинения, что присвоил себе деньги за матч с Россией
Вчера, 22:59
1
Гусев описал форвардов ЦСКА одним прилагательным
Вчера, 22:52
2
«Зенит» запретил «Локомотиву» выпускать Мостового в старте
Вчера, 22:37
14
Карпукас унизил родной «Локо», рассуждая о силе «Зенита»
Вчера, 22:11
6
Стало известно условие для отъезда Кисляка в Европу
Вчера, 21:57
В «Ахмате» прокомментировали срыв трансфера Самородова в «Спартак»
Вчера, 21:47
2
Все новости
Все новости
«Если можно поднасрать конкуренту, то грех этого не сделать»: фанаты «Зенита» – о перехвате вратаря у «Спартака»
00:37
1
Генич определил, какой игрок нужен «Спартаку»
00:26
1
Слуцкий ответил, завершил ли он тренерскую карьеру
00:22
Агент рассказал об интересе к Кисляку из топ-5 лиг Европы
Вчера, 23:49
Обращение Баринова после операции
Вчера, 23:17
Гусев описал форвардов ЦСКА одним прилагательным
Вчера, 22:52
2
«Зенит» запретил «Локомотиву» выпускать Мостового в старте
Вчера, 22:37
13
Карпукас унизил родной «Локо», рассуждая о силе «Зенита»
Вчера, 22:11
6
Стало известно условие для отъезда Кисляка в Европу
Вчера, 21:57
В «Ахмате» прокомментировали срыв трансфера Самородова в «Спартак»
Вчера, 21:47
2
«Я плохой»: тренер «Родины» – после поражения от «Крыльев Советов»
Вчера, 21:29
1
Агент Маньяков раскрыл подробности побега Олейникова из «Рубина» в ЦСКА
Вчера, 21:09
1
«Матч ТВ» покажет только одну игру 8-го тура РПЛ
Вчера, 20:49
18
Карпукас тремя словами описал поражение «Зенита» от ЦСКА
Вчера, 20:30
Бубнов диагностировал панику в московском клубе РПЛ
Вчера, 20:17
РПЛ. «Крылья Советов» вырвали победу над «Родиной» (2:1)
Вчера, 19:56
9
ФотоЦСКА рассказал об операции Баринова
Вчера, 18:59
1
Зобнин назвал единственного футболиста нынешнего «Спартака», который играл бы в чемпионской команде-2016/17
Вчера, 18:45
4
Шнякин удивил выбором лучшего тренера на старте сезона РПЛ
Вчера, 18:19
1
Заболотный объяснил, почему перешел в «Спартак»
Вчера, 18:08
2
Генич оценил побег Олейникова из «Рубина» в ЦСКА
Вчера, 17:58
4
Слуцкий сформулировал проблему ЦСКА
Вчера, 17:37
CAS вынес решение по Писарскому
Вчера, 17:29
2
Бубнов определил, кто более одарен – Олейников или Глушенков
Вчера, 17:20
6
Фото«Краснодар» продлил контракт с основным защитником
Вчера, 17:14
1
Не забивший ни одного гола за «Спартак» Заболотный: «Те задачи, которые мне были объявлены, я выполнил»
Вчера, 16:33
1
Газзаев: «Возвращение России близко, чувствую»
Вчера, 16:20
5
Геркус вынес жесткий вердикт «Локомотиву»
Вчера, 15:54
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+