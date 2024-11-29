Лунев – о критике со стороны Заремы: «Насрать на нее»

Вратарь «Динамо» Андрей Лунев отреагировал на критику от жены экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна Заремы Салиховой.
– Зарема сказала, что вам можно забыть о тройке в таблице, пока играете с медиакомандами, вы – «Динамолэнд». Ей нужно ответить.
– Почему? Зареме не надо отвечать – она сама контент создает.
– Но она раскритиковала вас…
– Да насрать на нее.
- 17 ноября «Динамо» проиграло медийному «Амкалу» (2:3).
- В последнем матче РПЛ москвичи упустили победу над «Факелом» (1:1).
- «Динамо» идет в РПЛ 5-м – ниже «Спартака».
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Источник: «РБ Спорт»