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  • Реакция Лички на слова Гурцкая, заявившего, что Марцел «сошел с ума»

Реакция Лички на слова Гурцкая, заявившего, что Марцел «сошел с ума»

29 ноября 2024, 18:17
1

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка ответил на резкую критику агента и блогера Тимура Гурцкая.

  • В воскресенье «Динамо» упустило победу над «Факелом» – 1:1.
  • Воронежцы сравняли счет на 99-й минуте.
  • Динамовцы после потери очков опустились на 5-е место в таблице РПЛ.

– Марцел, было большое давление. Как отреагировали на эту критику?

– Люди имеют право на критику. Как эксперты, так и болельщики. Болельщики могут прийти на стадион, свистеть, эксперты – критиковать. Это их право.

Я работаю каждый день с командой, знаю, как надо. Команда после паузы на сборную собралась по сути за 48 часов до игры с «Факелом». Маричаль и Карраскаль приехали в субботу в 2 часа ночи, а в 12 часов уехали в Воронеж на поезде. Бальбуэна играл в Боливии, приехал в субботу и вообще не спал. Критика может быть, но с командой работаю я. Мы играли в Воронеже сложный матч, вели 1:0, Фернандес и Тюкавин могли сделать счет 2:0 и мы бы об этом вообще не говорили.

Посмотрите на «Ман Сити», что происходит. Будем тоже критиковать Хосепа Гвардиолу? Каждый может говорить, что хочет. Критиковать очень просто. Сложнее работать.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Динамо Личка Марцел Гурцкая Тимур
Комментарии (1)
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...уефан
1732893918
... хороший ход - на Гвардиолу стрелки перевести!)... Всем тренерам РПЛ на заметку, пока у Ман. Сити не ладится)...
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