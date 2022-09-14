Симеоне объяснил, почему Гризманн 7 матчей подряд выходит на замену после 60-й минуты

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне высказался об игровом времени нападающего Антуана Гризманна.

«Атлетико» должен выкупить француза у «Барсы» за 40 миллионов, если он проведет не менее 45 минут в 50% матчей за 2 сезона.

В этом сезоне форварда стали выпускать только на замену после 60-й минуты.

«Барса» планировала подать в суд из-за сложившейся ситуации.

«Каждый раз, когда он на поле, команда играет лучше, их связка с Феликсом очень хороша. Это правда, что в те минуты, что они были вместе, в нашем выступлении прослеживались позитивные моменты.

Я очень люблю Гризманна. Он знает, что, помимо моей привязанности к нему, он является одним из самых важных игроков в истории «Атлетико» с точки зрения забитых голов.

Он продолжает совершенствоваться и работать. Антуан многое даeт нам в те минуты, когда выходит на поле, будь то 32, 36 или 15 минут.

Реальность такова, что в течение 30 минут он показывает отличный футбол, но мы не знаем, что будет, если Гризманн будет играть 60 минут», — цитирует Симеоне Mundo Deportivo.