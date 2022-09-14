Газинский: «Зачем VAR, если не ставят очевидные пенальти?»

Полузащитник «Урала» Юрий Газинский раскритиковал систему судейства в РПЛ.

– У вас есть объяснение, почему «Урал» так тяжело вкатывался в новый сезон?

– Потеряли много очков там, где могли их набрать. Неудачный старт, отсюда психологически нервозное состояние, когда ты можешь где-то потерять концентрацию. В матче с «Динамо» при счете 0:0 не ставят пенальти, а потом Денис Макаров забивает невероятный, просто сумасшедший гол.

– Такие ошибки судей, как в матче с «Динамо», правда удивляют. Особенно при наличии VAR.

– Все люди, которые смотрят футбол, видят, что это пенальти. А один человек, который сидит на VAR, этого не видит. Я не понимаю, как такое возможно. И ладно, если это не замечает главный арбитр, но помощник на VAR смотрит повторы и все равно не видит пенальти... Он даже не зовет главного рассмотреть эпизод.

– Еще и офсайдных линий нет.

– Слушайте, раньше вообще не было VAR – и как-то определяли [»вне игры»], не было никаких проблем. Сейчас проблема в другом: я просто не понимаю, зачем нужен VAR, если не назначают очевидные пенальти. Судьи трактуют все моменты по-разному. Честное слово, даже не хочу это обсуждать.