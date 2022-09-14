Хави: «Барселона» была лучше «Баварии» и заслужила победу»

Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал поражение от «Баварии» (0:2) во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Мы были лучше «Баварии», но слишком много им прощали. А они нас не простили.

У нас было 6-7 явных голевых моментов, но нам не удалось забить. Первый тайм остался полностью за нами. Результат не отражает того, что было на поле, но это Лига чемпионов.

Мы заслужили победу. Это незаслуженное поражение», – сказал Хави.