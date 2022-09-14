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Хави: «Барселона» была лучше «Баварии» и заслужила победу»

14 сентября 2022, 00:30
7

Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал поражение от «Баварии» (0:2) во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Мы были лучше «Баварии», но слишком много им прощали. А они нас не простили.

У нас было 6-7 явных голевых моментов, но нам не удалось забить. Первый тайм остался полностью за нами. Результат не отражает того, что было на поле, но это Лига чемпионов.

Мы заслужили победу. Это незаслуженное поражение», – сказал Хави.

  • «Барселона» превзошла «Баварию» по xG (2 против 1.6)
  • Каталонцы нанесли больше ударов – 18 против 13.
  • «Бавария» возглавила группу С с шестью очками.

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Источник: Marca
Лига чемпионов Барселона Бавария Хави
Комментарии (7)
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spoubrof5911
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Artemka444
1663126995
Голов нету, значит не лучше!!!!
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Таврида
1663127993
Плач Хави напоминает Йожика из анекдота: "Я сильный, но лёгкий".
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Psih86
1663129811
Счёт 2-0. Не 1-0, 1-1 итд.... Что он вообще несёт?
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Tempos
1663132065
10 минут расслабона в начале 2го тайма и готов результат... с немцами это не катить...их надо давить все 90... был бы счет 0-0 или минимально в пользу Барсы, тогда можно было сказать, что немцы отскочили...а так они выжали максимум из минимума...счет 2-0 и теперь, ничего не докажешь ни хейтерам, ни д.о.л.б.а.р.и.к.а.м, которые в футболе не разбираются... удачи на Ноу Камп
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