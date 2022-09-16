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    Гвардиоле понравилась «Барселона» в матче с «Баварией», несмотря на поражение

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола посмотрел матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов между «Баварией» и «Барселоной» (2:0). Об этом рассказал его ассистент Манель Эстиарте.

    «Пепу очень понравилось, как «Барселона» играла против мюнхенской «Баварии». Речь идет о том, как они выглядели, независимо от [нереализованных] шансов», – сказал Эстиарте.

    • «Барселона» впервые в сезоне проиграла.
    • Гвардиола дважды брал с «Барселоной» Лигу чемпионов.
    • «Бавария» идет в сезоне РПЛ без поражений.

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    Источник: твиттер Managing Barça

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    Сегодня, 08:32
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +11435

      Алексей З 26 минут назад

      1 тайм сказочный в исполнении Барсы.
      Итоговый счёт удивил.

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