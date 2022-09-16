Гвардиоле понравилась «Барселона» в матче с «Баварией», несмотря на поражение

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола посмотрел матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов между «Баварией» и «Барселоной» (2:0). Об этом рассказал его ассистент Манель Эстиарте.

«Пепу очень понравилось, как «Барселона» играла против мюнхенской «Баварии». Речь идет о том, как они выглядели, независимо от [нереализованных] шансов», – сказал Эстиарте.