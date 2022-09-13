Юран: «Я принес «Химкам» до 500 миллионов рублей»

Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран рассказал, сколько подмосковный клуб заработал благодаря сохранению прописки в РПЛ.

– Вы сначала после отставки допускали возвращение в «Химки». Но потом сказали, что всe же не примете предложение, если оно появится. Это говорит о том, что всe‑таки появилась какая‑то обида на клуб?

– На клуб‑то за что обижаться? Говорю именно не про руководство, а про клуб, болельщиков, город. Не должно быть обиды, ведь ты работал ради них. Не они же тебя увольняли.

Обиды нет. Главное – я доказал всe своей работой. Отнeсся к ней с максимальной серьeзностью и выполнял всe на пределе своих возможностей.

Удалось решить задачи, сохранить прописку в РПЛ и заработать благодаря этому для клуба: учитывая все спонсорские соглашения, это до 500 миллионов рублей. Так что я тоже принeс в клуб деньги.

Большинство людей смотрит именно на работу, игру команды. Она многим нравилась, еe отмечали. Обижаться – удел слабых. Я человек сильный, поэтому увольнение из «Химок» воспринял нормально.