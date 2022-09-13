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Юран: «Я принес «Химкам» до 500 миллионов рублей»

13 сентября 2022, 16:16
4

Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран рассказал, сколько подмосковный клуб заработал благодаря сохранению прописки в РПЛ.

– Вы сначала после отставки допускали возвращение в «Химки». Но потом сказали, что всe же не примете предложение, если оно появится. Это говорит о том, что всe‑таки появилась какая‑то обида на клуб?

– На клуб‑то за что обижаться? Говорю именно не про руководство, а про клуб, болельщиков, город. Не должно быть обиды, ведь ты работал ради них. Не они же тебя увольняли.

Обиды нет. Главное – я доказал всe своей работой. Отнeсся к ней с максимальной серьeзностью и выполнял всe на пределе своих возможностей.

Удалось решить задачи, сохранить прописку в РПЛ и заработать благодаря этому для клуба: учитывая все спонсорские соглашения, это до 500 миллионов рублей. Так что я тоже принeс в клуб деньги.

Большинство людей смотрит именно на работу, игру команды. Она многим нравилась, еe отмечали. Обижаться – удел слабых. Я человек сильный, поэтому увольнение из «Химок» воспринял нормально.

  • «Химки» отправили Юрана в отставку 10 августа.
  • Его сменил Николай Писарев, под руководством которого команда проиграла все 4 матча с общим счетом 2:12.
  • После этого новым тренером химчан стал Спартак Гогниев.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Химки Юран Сергей
Комментарии (4)
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lek!
1663078026
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slavа0508
1663080916
Заголовок совсем не корректный , Юран сказал клуб заработал 500 миллионов ,, так что и мой вклад в этом есть ,,
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Enter2006
1663081940
После увольнения Юрана я ни на один матч Химок на стадион не сходил, хотя при Юране я посещал стадион постоянно. И вижу что не я один такой, при особо небольшом посещении людей матчей Химок и до этого эксцесса, теперь посещение стало почти нулевым. Да для клуба ничего страшного, ведь есть толстосум Садыгов и его сыночек, бабла подкинет где нужно, а на простую челядь на стадионах которые "плюют" ему в лицо за его поступки как-то пофиг.
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Красногвардейчик
1663084640
Ну не хвались, Серёга))
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