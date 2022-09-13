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    «Барселона» и «Атлетико» ведут переговоры о снижении суммы выкупа Гризманна

    «Атлетико» не готов платить 40 миллионов евро за приобретение у «Барселоны» прав на нападающего Антуана Гризманна.

    В связи с этим мадридский клуб инициировал переговоры о снижении суммы выкупа до 25 миллионов.

    Стороны близки к договоренности. Есть вероятность, что соглашение будет достигнуто во время ближайшей паузы на матчи сборных.

    • «Атлетико» должен выкупить француза за 40 миллионов, если он проведет не менее 45 минут в 50% матчей за 2 сезона.
    • В этом сезоне форварда стали выпускать только на замену после 60-й минуты.
    • «Барса» планировала подать в суд из-за сложившейся ситуации.

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    Источник: RMC Sport

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