«Барселона» и «Атлетико» ведут переговоры о снижении суммы выкупа Гризманна

«Атлетико» не готов платить 40 миллионов евро за приобретение у «Барселоны» прав на нападающего Антуана Гризманна.
В связи с этим мадридский клуб инициировал переговоры о снижении суммы выкупа до 25 миллионов.
Стороны близки к договоренности. Есть вероятность, что соглашение будет достигнуто во время ближайшей паузы на матчи сборных.
- «Атлетико» должен выкупить француза за 40 миллионов, если он проведет не менее 45 минут в 50% матчей за 2 сезона.
- В этом сезоне форварда стали выпускать только на замену после 60-й минуты.
- «Барса» планировала подать в суд из-за сложившейся ситуации.
Источник: RMC Sport