«Барселона» и «Атлетико» ведут переговоры о снижении суммы выкупа Гризманна

«Атлетико» не готов платить 40 миллионов евро за приобретение у «Барселоны» прав на нападающего Антуана Гризманна.

В связи с этим мадридский клуб инициировал переговоры о снижении суммы выкупа до 25 миллионов.

Стороны близки к договоренности. Есть вероятность, что соглашение будет достигнуто во время ближайшей паузы на матчи сборных.