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    Левников ответил на слова Карпина, что «футбол превращается в баскетбол»

    Главный национальный инструктор РФС Николай Левников ответил на слова главного тренера «Ростова» о судействе в РПЛ.

    Ранее тренер заявил, что судьи фиксируют нарушения, даже когда футболиста «задевают пальцем». Он считает, что «футбол превращается в баскетбол».

    «Футбол – контактный вид спорта, поэтому департамент судейства перед началом сезона дал инструкции арбитрам по поднятию планки допустимых единоборств. Но это не означает превращение футбола в вольную борьбу, футболисты не должны переходить грань допустимого уровня контакта.

    Если задержка становится причиной падения игрока, очевидно препятствует сопернику сыграть в мяч или движению к мячу, это является нарушением правил и должно быть наказано в соответствии с правилами игры», — сказал Левников.

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    Источник: «РБ Спорт»

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