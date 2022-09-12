Левников ответил на слова Карпина, что «футбол превращается в баскетбол»

Главный национальный инструктор РФС Николай Левников ответил на слова главного тренера «Ростова» о судействе в РПЛ.
Ранее тренер заявил, что судьи фиксируют нарушения, даже когда футболиста «задевают пальцем». Он считает, что «футбол превращается в баскетбол».
«Футбол – контактный вид спорта, поэтому департамент судейства перед началом сезона дал инструкции арбитрам по поднятию планки допустимых единоборств. Но это не означает превращение футбола в вольную борьбу, футболисты не должны переходить грань допустимого уровня контакта.
Если задержка становится причиной падения игрока, очевидно препятствует сопернику сыграть в мяч или движению к мячу, это является нарушением правил и должно быть наказано в соответствии с правилами игры», — сказал Левников.
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