Где смотреть «Бавария» – «Барселона», во сколько прямая трансляция матча, Лига чемпионов 13 сентября

«Бавария» и «Барселона» сыграют во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов.
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- Игра состоится во вторник, 13 сентября.
- Встреча пройдет в Мюнхене на стадионе «Альянц Арена».
- Начало – в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Бавария – Барселона
- Игру будет транслировать телеканал «Матч ТВ».
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Ставки на матч Бавария – Барселона
- Победа Баварии – 1.84
- Ничья – 4.50
- Победа Барселоны – 3.80
Источник: Бомбардир.ру