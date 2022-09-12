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    «Видимо, чтобы следить за всеми». Сорокин – о причине введения Fan ID

    Защитник «Краснодара» Егор Сорокин порассуждал о внедрении системы Fan ID в российский футбол.

    «Фанаты ЦСКА всегда отличались громким болением, так что отсутствие фанатов идeт на пользу гостевым командам.

    Очень печально, что ребята бойкотируют матчи. Надеюсь, что ситуация разрешится.

    У меня нет понимания, зачем нужен Fan ID. Видимо, чтобы следить за всеми», – сказал Сорокин.

    • Fan ID начали оформлять с 4 июля.
    • Сейчас система работает на 5 стадионах – в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи, а с декабря будет функционировать на всех стадионах РПЛ в 11 регионах России.
    • Введение «паспорта болельщика» привело к резкому снижению посещаемости матчей.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +65980

      portero 2 часа назад

      И так вся информация имеется! Это просто лишнее хлебное место для родственников или братанов!!!

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      Рейтинг: +4713

      Enter2006 2 часа назад

      Титановая логика!
      "Fan ID. Видимо, чтобы следить за всеми"!
      - А я то думал зачем это? ))

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