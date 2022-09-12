«Видимо, чтобы следить за всеми». Сорокин – о причине введения Fan ID

Защитник «Краснодара» Егор Сорокин порассуждал о внедрении системы Fan ID в российский футбол.

«Фанаты ЦСКА всегда отличались громким болением, так что отсутствие фанатов идeт на пользу гостевым командам.

Очень печально, что ребята бойкотируют матчи. Надеюсь, что ситуация разрешится.

У меня нет понимания, зачем нужен Fan ID. Видимо, чтобы следить за всеми», – сказал Сорокин.