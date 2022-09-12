«Видимо, чтобы следить за всеми». Сорокин – о причине введения Fan ID

Защитник «Краснодара» Егор Сорокин порассуждал о внедрении системы Fan ID в российский футбол.
«Фанаты ЦСКА всегда отличались громким болением, так что отсутствие фанатов идeт на пользу гостевым командам.
Очень печально, что ребята бойкотируют матчи. Надеюсь, что ситуация разрешится.
У меня нет понимания, зачем нужен Fan ID. Видимо, чтобы следить за всеми», – сказал Сорокин.
- Fan ID начали оформлять с 4 июля.
- Сейчас система работает на 5 стадионах – в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи, а с декабря будет функционировать на всех стадионах РПЛ в 11 регионах России.
- Введение «паспорта болельщика» привело к резкому снижению посещаемости матчей.
Источник: «Чемпионат»