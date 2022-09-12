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    «Не знаю, чего добиваются наверху. Зачем оформлять на двухлетнюю дочь? Она преступник?». Глебов – о Fan ID

    Полузащитник «Ростова» Данил Глебов раскритиковал систему Fan ID.

    – Как вам посещаемость «Ростова»?

    — Это больная тема для всех. Сами все видите. Сколько сегодня было? 11 тысяч? Учитывая, как Ростов сейчас идет в таблице, плюс матч со «Спартаком». Без Fan ID было бы 35-40 тысяч. Не знаю, чего добиваются люди, которые сидят сверху. Посмотрите, сколько людей приходят на матчи, где есть Fan ID. У меня хотел приехать дядя из Сочи, но у него не было Fan ID. Оставалось меньше суток до игры. Я сказал ему, что его никак не пустят. Для меня это непонятная история. У меня ребенку два года, зачем ему делать Fan ID? Он преступник? Что моя дочь может сделать на стадионе? Даже если логически подумать.

    — Может, клубам сделать какой-то флешмоб, чтобы этот закон пересмотрели?

    — Давайте попробуем. Предлагайте идеи. Если все клубы будут за, то давайте сделаем. Может быть, футболистов услышат. То, что на матч приходит десять тысяч – катастрофа для клуба. Одно дело, когда ты не слышишь партнеров, сегодня же все было слышно. Спасибо всем, кто поддерживает и приходит, но это совсем не то.

    • С июля система Fan ID заработала на 5 стадионах – в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи, а с декабря будет функционировать на всех стадионах РПЛ в 11 регионах России.
    • Введение Fan ID привело к резкому снижению посещаемости матчей.
    • По данным Минцифры, «паспорт болельщика» уже получили 150 тысяч человек.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +148

      Miru mir 1 час назад

      Не знаю, чего добиваются наверху====Это ж Расея Глебов...Всем клеймо поставить и в стойло загнать.Каждая тварь должна быть под контролем

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