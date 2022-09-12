«Не знаю, чего добиваются наверху. Зачем оформлять на двухлетнюю дочь? Она преступник?». Глебов – о Fan ID

Полузащитник «Ростова» Данил Глебов раскритиковал систему Fan ID.

– Как вам посещаемость «Ростова»?

— Это больная тема для всех. Сами все видите. Сколько сегодня было? 11 тысяч? Учитывая, как Ростов сейчас идет в таблице, плюс матч со «Спартаком». Без Fan ID было бы 35-40 тысяч. Не знаю, чего добиваются люди, которые сидят сверху. Посмотрите, сколько людей приходят на матчи, где есть Fan ID. У меня хотел приехать дядя из Сочи, но у него не было Fan ID. Оставалось меньше суток до игры. Я сказал ему, что его никак не пустят. Для меня это непонятная история. У меня ребенку два года, зачем ему делать Fan ID? Он преступник? Что моя дочь может сделать на стадионе? Даже если логически подумать.

— Может, клубам сделать какой-то флешмоб, чтобы этот закон пересмотрели?

— Давайте попробуем. Предлагайте идеи. Если все клубы будут за, то давайте сделаем. Может быть, футболистов услышат. То, что на матч приходит десять тысяч – катастрофа для клуба. Одно дело, когда ты не слышишь партнеров, сегодня же все было слышно. Спасибо всем, кто поддерживает и приходит, но это совсем не то.