Абаскаль прокомментировал поражение «Спартака» от «Ростова»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль подытожил матч девятого тура РПЛ против «Ростова» (2:4).

«Сегодняшний матч станет уроком на будущее для нас. Ситуация схожа с прошлой игрой против «Зенита»: мы забили гол, повели в счете, владели преимуществом, создавали моменты. В общем, контролировали игру. Тем не менее, поведя в счете мы не сумели закрепить успех, не реализовали свои моменты. И позволили сопернику отыграться и выйти вперед.

Что до второго тайма, мы на таком уровне однозначно не имеем права делать сопернику такие подарки. Эти голы мы сами себе привезли. Нужно подумать и сделать из случившегося правильные выводы. Если искать позитивные моменты, отмечу, что команда билась до конца, пыталась играть в открытый футбол. Был момент у Павла Мелешина, когда мы могли сократить преимущество соперника.

У нас молодая команда. Мы должны идти вперед, поддерживать ребят и двигаться дальше», – сказал испанец.