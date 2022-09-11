Абаскаль прокомментировал поражение «Спартака» от «Ростова»

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Соболев! Опять показывает свою гнилую сущность и свою репутацию самого мерзкого российского футболиста! С нарушением правил бил он головой из убойной позиции, умудрившись с 5 метров не попасть в створ, а затем от бессилия боднул Уткина, который полез отвечать!
Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль подытожил матч девятого тура РПЛ против «Ростова» (2:4).
«Сегодняшний матч станет уроком на будущее для нас. Ситуация схожа с прошлой игрой против «Зенита»: мы забили гол, повели в счете, владели преимуществом, создавали моменты. В общем, контролировали игру. Тем не менее, поведя в счете мы не сумели закрепить успех, не реализовали свои моменты. И позволили сопернику отыграться и выйти вперед.
Что до второго тайма, мы на таком уровне однозначно не имеем права делать сопернику такие подарки. Эти голы мы сами себе привезли. Нужно подумать и сделать из случившегося правильные выводы. Если искать позитивные моменты, отмечу, что команда билась до конца, пыталась играть в открытый футбол. Был момент у Павла Мелешина, когда мы могли сократить преимущество соперника.
У нас молодая команда. Мы должны идти вперед, поддерживать ребят и двигаться дальше», – сказал испанец.
- У «Спартака» 2 поражения подряд.
- Команда идет в РПЛ 5-й.
- Следующий соперник «Спартака» – «Факел» (15 сентября, Кубок России).