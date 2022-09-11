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    Абаскаль прокомментировал поражение «Спартака» от «Ростова»

    Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль подытожил матч девятого тура РПЛ против «Ростова» (2:4).

    «Сегодняшний матч станет уроком на будущее для нас. Ситуация схожа с прошлой игрой против «Зенита»: мы забили гол, повели в счете, владели преимуществом, создавали моменты. В общем, контролировали игру. Тем не менее, поведя в счете мы не сумели закрепить успех, не реализовали свои моменты. И позволили сопернику отыграться и выйти вперед.

    Что до второго тайма, мы на таком уровне однозначно не имеем права делать сопернику такие подарки. Эти голы мы сами себе привезли. Нужно подумать и сделать из случившегося правильные выводы. Если искать позитивные моменты, отмечу, что команда билась до конца, пыталась играть в открытый футбол. Был момент у Павла Мелешина, когда мы могли сократить преимущество соперника.

    У нас молодая команда. Мы должны идти вперед, поддерживать ребят и двигаться дальше», – сказал испанец.

    • У «Спартака» 2 поражения подряд.
    • Команда идет в РПЛ 5-й.
    • Следующий соперник «Спартака» – «Факел» (15 сентября, Кубок России).

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    Источник: телеграм-канал «Спорт-Экспресса»

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    Комментарии10
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      Рейтинг: +1017

      qawzsexdr 16 минут назад

      Фрагмент трансляции с этого сайта
      Соболев! Опять показывает свою гнилую сущность и свою репутацию самого мерзкого российского футболиста! С нарушением правил бил он головой из убойной позиции, умудрившись с 5 метров не попасть в створ, а затем от бессилия боднул Уткина, который полез отвечать!

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      Рейтинг: +17425

      житель СПб 22 минуты назад

      Было интересно, что он скажет! А сказал - бла-бла-бла. Молодая команда?! В каком месте? Соболев? Или Промес? Или Джикия? Или Рыбус? Он вообще свою команду знает?!

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      Рейтинг: +17425

      житель СПб > житель СПб 7 минут назад

      Селихов, Зобнин и Джикия - по 28; Рыбус - 33; Соболев - 25; Промес - 30...
      Остальные, действительно, молоды - 21-25. Но это - по российским меркам. В Европе - это нормальный футбольный возраст.

      0
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      Рейтинг: +13596

      playsh 46 минут назад

      Селихову отдохнуть надо дать,а то он в последних играх шлифует искусство первого корявого паса,а не игру в рамке,как положено.

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      Рейтинг: +4521

      neveldomha 56 минут назад

      Это с чего это схожая ситуация с матчем с Зенитом. О каком это владением преимуществом идёт речь?

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      Рейтинг: +13596

      playsh > neveldomha 48 минут назад

      да уж...

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      Рейтинг: +18762

      Persona_non_Grata 1 час назад

      Ну если быть точным - оба гола привез Рыбус и вот тут точно надо делать выводы, а еще пора выводы сделать по Денисову, Игнатову, Умярову и пожалуй Хлусевичу ((( Вот только на замену им можно предложить увы только Пруцева (((

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      Рейтинг: +25562

      JTherry > Persona_non_Grata 4 минуты назад

      если быть совсем точным - три гола привез Рыбус (1,3,4)... Денисов, Умяров и Игнатов с Хлусевичем, на самом деле весьма посредственные игроки, а Селихов провалил матч, но сейчас, к сожалению, им нет качественной замены, слишком много травмированных игроков, выходит необстрелянная молодежь... и Абаскаль, по-моему, заигрался со своим ромбом, в Ростове после гола надо было перестроиться на игру на контратаках, а не лезть с шашками наголо в атаку...( на этом Карпин подловил Абаскаля сегодня, а Семак неделю назад...

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      Рейтинг: +17095

      Cleaner 1 час назад

      Абаскаль, пока у Спартака в защите Джикия, Рыбус и Умяров, таких поражений будет много.

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      Рейтинг: +4081

      mutabor0992 1 час назад

      Этот обоссанец че издевается?Какие позитивные моменты???

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