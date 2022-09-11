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  • Абаскаль прокомментировал поражение «Спартака» от «Ростова»

Абаскаль прокомментировал поражение «Спартака» от «Ростова»

11 сентября 2022, 22:22
28

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль подытожил матч девятого тура РПЛ против «Ростова» (2:4).

«Сегодняшний матч станет уроком на будущее для нас. Ситуация схожа с прошлой игрой против «Зенита»: мы забили гол, повели в счете, владели преимуществом, создавали моменты. В общем, контролировали игру. Тем не менее, поведя в счете мы не сумели закрепить успех, не реализовали свои моменты. И позволили сопернику отыграться и выйти вперед.

Что до второго тайма, мы на таком уровне однозначно не имеем права делать сопернику такие подарки. Эти голы мы сами себе привезли. Нужно подумать и сделать из случившегося правильные выводы. Если искать позитивные моменты, отмечу, что команда билась до конца, пыталась играть в открытый футбол. Был момент у Павла Мелешина, когда мы могли сократить преимущество соперника.

У нас молодая команда. Мы должны идти вперед, поддерживать ребят и двигаться дальше», – сказал испанец.

  • У «Спартака» 2 поражения подряд.
  • Команда идет в РПЛ 5-й.
  • Следующий соперник «Спартака» – «Факел» (15 сентября, Кубок России).

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Источник: телеграм-канал «Спорт-Экспресса»
Россия. Премьер-лига Испания. Примера Ростов Спартак Абаскаль Гильермо
Комментарии (28)
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mutabor0992
1662924860
Этот обоссанец че издевается?Какие позитивные моменты???
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Persona_non_Grata
1662925421
Ну если быть точным - оба гола привез Рыбус и вот тут точно надо делать выводы, а еще пора выводы сделать по Денисову, Игнатову, Умярову и пожалуй Хлусевичу ((( Вот только на замену им можно предложить увы только Пруцева (((
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neveldomha
1662925726
Это с чего это схожая ситуация с матчем с Зенитом. О каком это владением преимуществом идёт речь?
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Plyash
1662926337
Селихову отдохнуть надо дать,а то он в последних играх шлифует искусство первого корявого паса,а не игру в рамке,как положено.
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житель СПб
1662927739
Было интересно, что он скажет! А сказал - бла-бла-бла. Молодая команда?! В каком месте? Соболев? Или Промес? Или Джикия? Или Рыбус? Он вообще свою команду знает?!
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qawzsexdr
1662928131
Фрагмент трансляции с этого сайта Соболев! Опять показывает свою гнилую сущность и свою репутацию самого мерзкого российского футболиста! С нарушением правил бил он головой из убойной позиции, умудрившись с 5 метров не попасть в створ, а затем от бессилия боднул Уткина, который полез отвечать!
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saf05
1662929308
Пустомеля
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alefreddy
1662930240
так будет всегда кроме игр с последними в таблице командами.Состав слабый надо усиливать а оборона и опорники никакие
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Artemka444
1662954988
Великий сказочник, подстать великому клубу!!!!
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zigbert
1662965227
Что верно то верно, Спартак бился до конца да и моментов создал достаточно чтобы сравнять счет.
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