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    Селюк: «Подозреваю, что матч «Химки» – «Пари НН» был договорным»

    Футбольный агент Дмитрий Селюк подозревает, что матч второго тура РПЛ между «Химками» и «Пари НН» (3:0) был договорным.

    «Все говорят: «Может, Сергея Юрана в «Ахмат». Но он в «Химках» обыграл только «Торпедо». С «Зенитом» была ничья, но там в конце игры Резиуан Мирзов забил случайно. Забил тот игрок, кого убрал Юран из состава из-за конфликта.

    В матче с «Пари НН» Артур Нигматуллин случайно поскользнулся, дал мяч Александру Руденко, а тот забил. Это весь Юран и его стиль, договорняки. Заметьте, Нигматуллин больше не стоит на воротах, а Юрана нет в «Химках. Это правильно, надо бороться с договорными матчами.

    Никто никогда не может утверждать и говорить, что матч был договорным, кроме того, кто взял деньги. Это подозрение. Но такое ощущение было, что Нигматуллин сам выворачивал ногу и отдал Руденко», – сказал Селюк.

    • «Химки» уволили Юрана в августе.
    • С тех пор команда не побеждала.
    • Селюк живет в Барселоне.

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    Источник: телеграм-канал Metaratings

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +15375

      Fusballer 30 минут назад

      Юран ушёл, а его дело живёт?

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