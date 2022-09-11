Селюк: «Подозреваю, что матч «Химки» – «Пари НН» был договорным»

Футбольный агент Дмитрий Селюк подозревает, что матч второго тура РПЛ между «Химками» и «Пари НН» (3:0) был договорным.

«Все говорят: «Может, Сергея Юрана в «Ахмат». Но он в «Химках» обыграл только «Торпедо». С «Зенитом» была ничья, но там в конце игры Резиуан Мирзов забил случайно. Забил тот игрок, кого убрал Юран из состава из-за конфликта.

В матче с «Пари НН» Артур Нигматуллин случайно поскользнулся, дал мяч Александру Руденко, а тот забил. Это весь Юран и его стиль, договорняки. Заметьте, Нигматуллин больше не стоит на воротах, а Юрана нет в «Химках. Это правильно, надо бороться с договорными матчами.

Никто никогда не может утверждать и говорить, что матч был договорным, кроме того, кто взял деньги. Это подозрение. Но такое ощущение было, что Нигматуллин сам выворачивал ногу и отдал Руденко», – сказал Селюк.