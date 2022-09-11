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  • Селюк: «Подозреваю, что матч «Химки» – «Пари НН» был договорным»

Селюк: «Подозреваю, что матч «Химки» – «Пари НН» был договорным»

11 сентября 2022, 20:24
4

Футбольный агент Дмитрий Селюк подозревает, что матч второго тура РПЛ между «Химками» и «Пари НН» (3:0) был договорным.

«Все говорят: «Может, Сергея Юрана в «Ахмат». Но он в «Химках» обыграл только «Торпедо». С «Зенитом» была ничья, но там в конце игры Резиуан Мирзов забил случайно. Забил тот игрок, кого убрал Юран из состава из-за конфликта.

В матче с «Пари НН» Артур Нигматуллин случайно поскользнулся, дал мяч Александру Руденко, а тот забил. Это весь Юран и его стиль, договорняки. Заметьте, Нигматуллин больше не стоит на воротах, а Юрана нет в «Химках. Это правильно, надо бороться с договорными матчами.

Никто никогда не может утверждать и говорить, что матч был договорным, кроме того, кто взял деньги. Это подозрение. Но такое ощущение было, что Нигматуллин сам выворачивал ногу и отдал Руденко», – сказал Селюк.

  • «Химки» уволили Юрана в августе.
  • С тех пор команда не побеждала.
  • Селюк живет в Барселоне.

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Источник: телеграм-канал Metaratings
Россия. Премьер-лига Химки Нижний Новгород Селюк Дмитрий
Комментарии (4)
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Fusballer
1662917663
Юран ушёл, а его дело живёт?
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paracetamol
1662923235
Чёт неладное в нашем футбольном хозяйстве началось с приходом букмекеров. Вон скоко контор расплодилось и все кушать хотят. Толи еще будет, боюсь!
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Enter2006
1662966345
Последние три новости от Селюка на Бомбе: 1. Считаю, что матч «Локомотива» с «Оренбургом» был договорным 2. Подозреваю, что матч «Химки» – «Пари НН» был договорным 3. В «Локомотиве» происходит воровство государственных денег ps: Или "на воре шапка горит" или это уже какая-то степень деменции.
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