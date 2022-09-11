Кураньи: «Кокорин в «Арисе» сможет наслаждаться футболом»

Бывший форвард «Динамо» Кевин Кураньи прокомментировал трансфер нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина в кипрский «Арис». Немец был организатором сделки.

«Для Кокорина было непросто влиться в команду и свыкнуться с тем менталитетом. Но сейчас они стали одной командой. Бывает, что трансфер бывает неудачным, но переход Кокорина в «Арис» — это хороший выбор. Там он сможет наслаждаться футболом, и это самое главное для него», – сказал Кураньи.