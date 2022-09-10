Кураньи: «Кокорин – это не плохая реклама российского футбола»

Экс-нападающий «Динамо» и сборной Германии Кевин Кураньи прокомментировал переход Александра Кокорина из «Фиорентины» в «Арис».

«Для Кокорина важно, что он в первой же игре отдал голевую передачу. В «Фиорентине» Саша не играл, и ему важно было вернуться на поле. Надеюсь, в своем втором матче он забьет гол. Конечно, сейчас ему все партнеры помогают вернуться в форму. Если он сейчас начнет играть, вернет свою форму, я уверен, что Саша еще много лет будет играть в хорошем чемпионате и на хорошем уровне.

Слова про то, что Кокорин в Италии показал антирекламу российского футбола? Я не согласен с этим. Очень непросто попасть в атмосферу не того менталитета.

Иногда ты совершаешь поступки, которые не очень хорошо сказываются на твоей карьере. Сейчас он сделал правильный шаг. Он сможет забивать голы и раздавать голевые. Так что, я повторюсь, Кокорин – это не плохая реклама футбола из России», – сказал Кураньи.