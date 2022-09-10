Колосков: «Есть реальная вероятность отмены матча Россия – Босния и Герцеговина»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков считает, что товарищеская встреча между сборными России и Боснии и Герцеговины может не состояться.

«Есть реальная вероятность отмены матча. Но борьба будет продолжаться. Сейчас в это дело вмешаются политики. Будем надеяться, что здравый смысл победит.

Боснийская сторона неоднократно подтверждала, что матч состоится. Уже были обговорены финансовые условия. Но наша команда должна исходить из того, что матч состоится», – сказал Колосков.