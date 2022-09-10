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  • Колосков: «Есть реальная вероятность отмены матча Россия – Босния и Герцеговина»

Колосков: «Есть реальная вероятность отмены матча Россия – Босния и Герцеговина»

10 сентября 2022, 12:39
11

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков считает, что товарищеская встреча между сборными России и Боснии и Герцеговины может не состояться.

«Есть реальная вероятность отмены матча. Но борьба будет продолжаться. Сейчас в это дело вмешаются политики. Будем надеяться, что здравый смысл победит.

Боснийская сторона неоднократно подтверждала, что матч состоится. Уже были обговорены финансовые условия. Но наша команда должна исходить из того, что матч состоится», – сказал Колосков.

  • Матч должен пройти 19 ноября в Санкт-Петербурге.
  • От участия в нем уже отказались капитан боснийцев Эдин Джеко и вице-капитан Миралем Пьянич.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Товарищеские матчи Россия Босния и Герцеговина
Комментарии (11)
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Enter2006
1662804607
В СПБ всегда побеждает "здравый смысл", сейчас накинут денег раза в 3 больше и всё будет ок. "бабло побеждает зло".
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Добрый Бобер
1662806607
Очень сильные репутационные риски для Боснии. Дураками будут, если сыграют.
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Беспонтий
1662808490
почётный дедушка напомнил о себе а мы то ликовали
Ответить
НикКин
1662808623
Да и хер с ним вообще не понятно зачем он нужен
Ответить
Ollegator
1662823797
А нахрена нам вообще эта "борьба" за матч с боснийцами?) Нам кровь из носа надо с ними сыграть чтоли? Не хотят - пусть идут на х е р всей сборной)
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