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    Колосков: «Есть реальная вероятность отмены матча Россия – Босния и Герцеговина»

    Почетный президент РФС Вячеслав Колосков считает, что товарищеская встреча между сборными России и Боснии и Герцеговины может не состояться.

    «Есть реальная вероятность отмены матча. Но борьба будет продолжаться. Сейчас в это дело вмешаются политики. Будем надеяться, что здравый смысл победит.

    Боснийская сторона неоднократно подтверждала, что матч состоится. Уже были обговорены финансовые условия. Но наша команда должна исходить из того, что матч состоится», – сказал Колосков.

    • Матч должен пройти 19 ноября в Санкт-Петербурге.
    • От участия в нем уже отказались капитан боснийцев Эдин Джеко и вице-капитан Миралем Пьянич.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 12:39
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +167

      НикКин 2 часа назад

      Да и хер с ним вообще не понятно зачем он нужен

      0
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    • ...
      Рейтинг: +5528

      Беспонтий 2 часа назад

      почётный дедушка напомнил о себе
      а мы то ликовали

      3
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    • ...
      Рейтинг: +6131

      Добрый Бобер 2 часа назад

      Очень сильные репутационные риски для Боснии. Дураками будут, если сыграют.

      0
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      Рейтинг: +76

      eugen-han 3 часа назад

      Не хотят играть, и не надо. Нам пора понять, что в спорте, как на войне, и времена, когда на Олимпийские игры ездили некоторые кадры и персонажи под нейтральным флагом закончились, потому что следующий этап - это не нейтральный, а что ни на есть флаг-лгбт, который олицетворяет лояльность этому грёбанному миру с его УЕФА и ФИФА, которые потеряли суверенитет после свержения Блаттера и Платини.

      0
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      Рейтинг: +4678

      Enter2006 3 часа назад

      В СПБ всегда побеждает "здравый смысл", сейчас накинут денег раза в 3 больше и всё будет ок. "бабло побеждает зло".

      0
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      Рейтинг: +5528

      Беспонтий > Enter2006 2 часа назад

      оденьте тапки
      голова мёрзнет у вас
      менингит прогрессирует

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      Рейтинг: +4678

      Enter2006 > Беспонтий 2 часа назад

      ну не смешно товарищ )) а правду нужно уважать.

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      Рейтинг: +5528

      Беспонтий > Enter2006 2 часа назад

      ввяжусь пожалуй..
      причём тут "СПБ"?

      0
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      Рейтинг: +4678

      Enter2006 > Беспонтий 2 часа назад

      Ну в СПБ же матч хотят сделать. Хотя я думаю этого матча не будет. Без обид плз )

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      Рейтинг: +5528

      Беспонтий > Enter2006 1 час назад

      только в спб в ноябре можно играть
      вы бряцнули оружием не думавши
      ладно закончили
      давайте химками заниматься)

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      Рейтинг: +4678

      Enter2006 > Беспонтий 1 час назад

      А что ими заниматься. Им 3,14зда ((((

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