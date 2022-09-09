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    Карпин отреагировал на слова Мелкадзе о возможной смене гражданства, чтобы играть за сборную Грузии

    Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о том, что нападающий «Сочи» Георгий Мелкадзе задумался о получении грузинского гражданства.

    «Шанс выступать за сборную России есть у всех. Даже у вас (журналистов) есть шанс играть за сборную.

    Если он поменяет спортивное гражданство, то будет играть за Грузию.

    Будет ли это потерей? Без комментариев», – заявил Карпин.

    • Мелкадзе родился в Москве.
    • Он вызывался в юношескую и молодежную сборные России.
    • В этом сезоне форвард забил 3 гола и сделал 1 ассист в 8 матчах за «Сочи».

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +15436

      NewLife 1 час назад

      Как всегда - пустой базар.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1103

      Andrew01 3 часа назад

      А в Грузии его ждут?))))

      1
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    • ...
      Рейтинг: +10682

      "supermax" 4 часа назад

      постеснялся Валера сказать, что не потеря это

      1
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      Рейтинг: +6621

      sochi-2013 > "supermax" 3 часа назад

      Валера всегда молчит- пытается за умного сойти.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +535

      Янвapь 69 > sochi-2013 1 час назад

      Чья б корова мычала, а c.уча б молчала

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