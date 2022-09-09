Карпин отреагировал на слова Мелкадзе о возможной смене гражданства, чтобы играть за сборную Грузии

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о том, что нападающий «Сочи» Георгий Мелкадзе задумался о получении грузинского гражданства.

«Шанс выступать за сборную России есть у всех. Даже у вас (журналистов) есть шанс играть за сборную.

Если он поменяет спортивное гражданство, то будет играть за Грузию.

Будет ли это потерей? Без комментариев», – заявил Карпин.