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  • В «Аланьяспоре» оценили вероятность перехода экс-зенитовца Мевли в «Спартак»

В «Аланьяспоре» оценили вероятность перехода экс-зенитовца Мевли в «Спартак»

8 сентября 2022, 14:43
3

Генеральный координатор «Аланьяспора» Мавлутхан Чавушоглу заявил, что переход защитника Михи Мевли в «Спартак» еще возможен.

«Пока еще ничего не ясно. Могу сказать, что, несмотря на скорое закрытие трансферного окна в России, переход Мевли в «Спартак» до сих пор возможен», – сказал Чавушоглу.

  • 32-летний Мевля ранее играл в РПЛ за «Ростов», «Зенит», «Сочи».
  • В сезоне Суперлиги Мевля не провел ни матча.
  • Игрок стоит 1 миллион евро.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Турция. Суперлига Россия. Премьер-лига Аланьяспор Спартак Мевля Миха
Комментарии (3)
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alefreddy
1662638372
хорошо бы а то не оборона а проходной двор
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zigbert
1662639034
Времени уже совсем не остается.
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derrik2000
1662641279
По мне так лучше совсем уже никого не приобретать. Зачем эти судорожные телодвижения? Пока возились с передачей прав на клуб от Федуна к Лукойлу, никто всерьёз и не занимался трансферами: смешно было бы анализировать трансферный рынок, когда не знаешь, останешься ли сам работать в клубе. Только дебилы из пресс-службы чувствовали себя уверенно. Моё мнение: никого больше не подписывать и до зимнего окна обходится теми, кто есть. "Силу" команды в матче с Зенитом все же видели. Из ховна по-быстрому конфетку не сделаешь. Ждать зимы и там уже смотреть, что и как на рынке..
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