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    В «Аланьяспоре» оценили вероятность перехода экс-зенитовца Мевли в «Спартак»

    Генеральный координатор «Аланьяспора» Мавлутхан Чавушоглу заявил, что переход защитника Михи Мевли в «Спартак» еще возможен.

    «Пока еще ничего не ясно. Могу сказать, что, несмотря на скорое закрытие трансферного окна в России, переход Мевли в «Спартак» до сих пор возможен», – сказал Чавушоглу.

    • 32-летний Мевля ранее играл в РПЛ за «Ростов», «Зенит», «Сочи».
    • В сезоне Суперлиги Мевля не провел ни матча.
    • Игрок стоит 1 миллион евро.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 14:43
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +19683

      derrik2000 1 час назад

      По мне так лучше совсем уже никого не приобретать.
      Зачем эти судорожные телодвижения?
      Пока возились с передачей прав на клуб от Федуна к Лукойлу, никто всерьёз и не занимался трансферами: смешно было бы анализировать трансферный рынок, когда не знаешь, останешься ли сам работать в клубе. Только дебилы из пресс-службы чувствовали себя уверенно. Моё мнение: никого больше не подписывать и до зимнего окна обходится теми, кто есть. "Силу" команды в матче с Зенитом все же видели. Из ховна по-быстрому конфетку не сделаешь. Ждать зимы и там уже смотреть, что и как на рынке..

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      Рейтинг: +97973

      zigbert 2 часа назад

      Времени уже совсем не остается.

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      Рейтинг: +1469

      alefreddy 2 часа назад

      хорошо бы а то не оборона а проходной двор

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