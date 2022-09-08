В «Аланьяспоре» оценили вероятность перехода экс-зенитовца Мевли в «Спартак»

По мне так лучше совсем уже никого не приобретать.
Зачем эти судорожные телодвижения?
Пока возились с передачей прав на клуб от Федуна к Лукойлу, никто всерьёз и не занимался трансферами: смешно было бы анализировать трансферный рынок, когда не знаешь, останешься ли сам работать в клубе. Только дебилы из пресс-службы чувствовали себя уверенно. Моё мнение: никого больше не подписывать и до зимнего окна обходится теми, кто есть. "Силу" команды в матче с Зенитом все же видели. Из ховна по-быстрому конфетку не сделаешь. Ждать зимы и там уже смотреть, что и как на рынке..
Генеральный координатор «Аланьяспора» Мавлутхан Чавушоглу заявил, что переход защитника Михи Мевли в «Спартак» еще возможен.
«Пока еще ничего не ясно. Могу сказать, что, несмотря на скорое закрытие трансферного окна в России, переход Мевли в «Спартак» до сих пор возможен», – сказал Чавушоглу.
- 32-летний Мевля ранее играл в РПЛ за «Ростов», «Зенит», «Сочи».
- В сезоне Суперлиги Мевля не провел ни матча.
- Игрок стоит 1 миллион евро.
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