В «Аланьяспоре» оценили вероятность перехода экс-зенитовца Мевли в «Спартак»

Генеральный координатор «Аланьяспора» Мавлутхан Чавушоглу заявил, что переход защитника Михи Мевли в «Спартак» еще возможен.

«Пока еще ничего не ясно. Могу сказать, что, несмотря на скорое закрытие трансферного окна в России, переход Мевли в «Спартак» до сих пор возможен», – сказал Чавушоглу.

32-летний Мевля ранее играл в РПЛ за «Ростов», «Зенит», «Сочи».

В сезоне Суперлиги Мевля не провел ни матча.

Игрок стоит 1 миллион евро.

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