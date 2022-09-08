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    Хави призвал не впадать в эйфорию после успешного старта «Барселоны» в ЛЧ

    Главный тренер «Барселоны» Хави подвел итоги матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Виктории».

    • Каталонцы разгромили соперника со счетом 5:1.
    • Хет-трик оформил Роберт Левандовски.
    • На следующей неделе «Барса» сыграет с «Баварией» в Мюнхене.

    «Я не знаю, является ли Роберт лучшим нападающим в Европе, но для нас он точно лучший. Он помогает нам в завершении моментов. он прессингует, предлагает множество решений в атаке.

    Он очень зрелый игрок и абсолютно впечатляющий. Да, он оформил хет-трик, но в то же время он работает на команду.

    Победы приносят уверенность, поднимают боевой дух. Многие игроки уйдут сегодня домой с чувством, что провели отличную игру.

    Но это по-прежнему сложная группа, здесь нет места эйфории – эта победа принесла нам только три очка», – сказал Хави.

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    Источник: сайт УЕФА

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    Сегодня, 08:24
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +17041

      Cleaner 6 часов назад

      А никто в эту "эйфорию" и не впадал. Кем там себя Хави возомнил?

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