Хави призвал не впадать в эйфорию после успешного старта «Барселоны» в ЛЧ

Главный тренер «Барселоны» Хави подвел итоги матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Виктории».

Каталонцы разгромили соперника со счетом 5:1.

Хет-трик оформил Роберт Левандовски.

На следующей неделе «Барса» сыграет с «Баварией» в Мюнхене.

«Я не знаю, является ли Роберт лучшим нападающим в Европе, но для нас он точно лучший. Он помогает нам в завершении моментов. он прессингует, предлагает множество решений в атаке.

Он очень зрелый игрок и абсолютно впечатляющий. Да, он оформил хет-трик, но в то же время он работает на команду.

Победы приносят уверенность, поднимают боевой дух. Многие игроки уйдут сегодня домой с чувством, что провели отличную игру.

Но это по-прежнему сложная группа, здесь нет места эйфории – эта победа принесла нам только три очка», – сказал Хави.