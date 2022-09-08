Хави призвал не впадать в эйфорию после успешного старта «Барселоны» в ЛЧ

Главный тренер «Барселоны» Хави подвел итоги матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Виктории».
- Каталонцы разгромили соперника со счетом 5:1.
- Хет-трик оформил Роберт Левандовски.
- На следующей неделе «Барса» сыграет с «Баварией» в Мюнхене.
«Я не знаю, является ли Роберт лучшим нападающим в Европе, но для нас он точно лучший. Он помогает нам в завершении моментов. он прессингует, предлагает множество решений в атаке.
Он очень зрелый игрок и абсолютно впечатляющий. Да, он оформил хет-трик, но в то же время он работает на команду.
Победы приносят уверенность, поднимают боевой дух. Многие игроки уйдут сегодня домой с чувством, что провели отличную игру.
Но это по-прежнему сложная группа, здесь нет места эйфории – эта победа принесла нам только три очка», – сказал Хави.
Источник: сайт УЕФА