Карпин предложил изменить календарь сезона ради сборной

Главный тренер сборной России Валерий Карпин пока не понимает, в какие даты в ноябре состоится гостевой товарищеский матч против Ирана. Однако договоренность об игре уже достигнута.

«Иран по рейтингу силен, будет играть на ЧМ-2022. 21 ноября команда начинает на ЧМ, и когда играть в ноябре им с нами, пока непонятно. Надо все эти вещи проработать, но эта игра нам очень нужна.

Как вариант я бы хотел предложить два тура Кубка России – сейчас намеченные на 9-10 ноября и 19 ноября – сыграть в конце ноября, уже после игр сборной. То есть поставить эти матчи в конце ноября и закончить сезон в конце ноября – начале декабря, как это обычно в последнее время бывает. И тогда отпуск у команды был бы не 60 дней, а значительно меньше», – сказал Карпин.