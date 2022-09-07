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    Карпин предложил изменить календарь сезона ради сборной

    Главный тренер сборной России Валерий Карпин пока не понимает, в какие даты в ноябре состоится гостевой товарищеский матч против Ирана. Однако договоренность об игре уже достигнута.

    «Иран по рейтингу силен, будет играть на ЧМ-2022. 21 ноября команда начинает на ЧМ, и когда играть в ноябре им с нами, пока непонятно. Надо все эти вещи проработать, но эта игра нам очень нужна.

    Как вариант я бы хотел предложить два тура Кубка России – сейчас намеченные на 9-10 ноября и 19 ноября – сыграть в конце ноября, уже после игр сборной. То есть поставить эти матчи в конце ноября и закончить сезон в конце ноября – начале декабря, как это обычно в последнее время бывает. И тогда отпуск у команды был бы не 60 дней, а значительно меньше», – сказал Карпин.

    • 24 сентября Россия сыграет с Киргизией в Бишкеке.
    • Также в ноябре Россия, скорее всего, проведет матч против Боснии и Герцеговины.
    • Россия сейчас отстранена от международного футбола.

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    Источник: телеграм-канал Сергея Егорова

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    07.09.2022 21:26
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +2218

      АЛЕКС 58 27 минут назад

      Валера о своей зарплате в сборной печётся. Может лучше контракт пересмотреть?

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      Рейтинг: +296

      Shamil79 4 часа назад

      правильно...у сборной много работы!!!!!

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      Рейтинг: +10

      nenneinums 5 часов назад

      Зачeм тpатить вpемя и дeньги на ту котоpая ломаeтся если есть достyпные дeвки, без шл.юx и сoдеpжанoк. Здесь все беcплaтнo и анонимнo, yбедись сам -------  https://cuti.cc/ne6Im

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      Рейтинг: +25483

      JTherry 7 часов назад

      раньше хотя бы понятно было, когда календарь меняли ради еврокубков, но то, что Карпин предлагает ради игр сборной (не представляющих ни для кого интереса), которая не выступает на ЧМ - какой-то нонсенс... зачем календарь ломать, тем более, что это делать сейчас категорически запрещено по Регламенту, или "блондину" плевать на Регламент, как и на "три очка не пахнут"..?)

      3
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      Рейтинг: +918

      Чехов на Садовой 7 часов назад

      Ну и правильно. Меньше балду гонять будут, раньше готовиться к сезону начнут. Да и нам, болелам, меньше ждать весеннюю часть чемпа !!!

      0
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      Рейтинг: +17032

      Cleaner 7 часов назад

      Нельзя ради прихоти Валеры менять календарь.

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      Рейтинг: +15331

      Fusballer 8 часов назад

      И ради еврокубков!

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      Рейтинг: +17032

      Cleaner > Fusballer 7 часов назад

      Вы об чем?

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      Рейтинг: +36

      Павлюченко9 9 часов назад

      Зачем? Сборной пока не существует.

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