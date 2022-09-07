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Карпин предложил изменить календарь сезона ради сборной

7 сентября 2022, 21:26
10

Главный тренер сборной России Валерий Карпин пока не понимает, в какие даты в ноябре состоится гостевой товарищеский матч против Ирана. Однако договоренность об игре уже достигнута.

«Иран по рейтингу силен, будет играть на ЧМ-2022. 21 ноября команда начинает на ЧМ, и когда играть в ноябре им с нами, пока непонятно. Надо все эти вещи проработать, но эта игра нам очень нужна.

Как вариант я бы хотел предложить два тура Кубка России – сейчас намеченные на 9-10 ноября и 19 ноября – сыграть в конце ноября, уже после игр сборной. То есть поставить эти матчи в конце ноября и закончить сезон в конце ноября – начале декабря, как это обычно в последнее время бывает. И тогда отпуск у команды был бы не 60 дней, а значительно меньше», – сказал Карпин.

  • 24 сентября Россия сыграет с Киргизией в Бишкеке.
  • Также в ноябре Россия, скорее всего, проведет матч против Боснии и Герцеговины.
  • Россия сейчас отстранена от международного футбола.

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Источник: телеграм-канал Сергея Егорова
Россия. Премьер-лига Россия Ростов Карпин Валерий
Комментарии (10)
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Fusballer
1662576740
И ради еврокубков!
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Чехов на Садовой
1662580735
Ну и правильно. Меньше балду гонять будут, раньше готовиться к сезону начнут. Да и нам, болелам, меньше ждать весеннюю часть чемпа !!!
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JTherry
1662582116
раньше хотя бы понятно было, когда календарь меняли ради еврокубков, но то, что Карпин предлагает ради игр сборной (не представляющих ни для кого интереса), которая не выступает на ЧМ - какой-то нонсенс... зачем календарь ломать, тем более, что это делать сейчас категорически запрещено по Регламенту, или "блондину" плевать на Регламент, как и на "три очка не пахнут"..?)
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Shamil79
1662590493
правильно...у сборной много работы!!!!!
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АЛЕКС 58
1662606719
Валера о своей зарплате в сборной печётся. Может лучше контракт пересмотреть?
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Давид59
1662611188
Нам болельщикам абсолютно пофиг, раньше, позже сборная сыграет. Это у Валеры какие-то соображения. Он тренер, ему виднее. Непонятно, чего это такие злые комменты
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Красногвардейчик
1662622187
Пудель бредит?))))
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Freyd
1662634725
Да пока про сборную лучше забыть
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zigbert
1662654544
Не такие сейчас важные эти перестановки.
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