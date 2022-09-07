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    Стало известно, на какой срок выбыл Бензема

    Стал известен характер травмы нападающего «Реала» Карима Бензема и сроки его восстановления.

    • Бензема получил травму в матче Лиги чемпионов с «Селтиком» (3:0).
    • Его заменили на 30-й минуте.
    • Бензема называют основным претендентом на получение «Золотого мяча» в 2022 году.

    По информации AS, по итогам обследования у 34-летнего француза выявили бурсит коленного сустава. Бензема пропустит от 7 до 10 дней.

    Нападающий пропустит матч против «Мальорки» в это воскресенье. Его участие в игре Лиги чемпионов с «Лейпцигом» (14 сентября), остается под вопросом.

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    Источник: AS

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    07.09.2022 17:29
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