Стало известно, на какой срок выбыл Бензема

Стал известен характер травмы нападающего «Реала» Карима Бензема и сроки его восстановления.
- Бензема получил травму в матче Лиги чемпионов с «Селтиком» (3:0).
- Его заменили на 30-й минуте.
- Бензема называют основным претендентом на получение «Золотого мяча» в 2022 году.
По информации AS, по итогам обследования у 34-летнего француза выявили бурсит коленного сустава. Бензема пропустит от 7 до 10 дней.
Нападающий пропустит матч против «Мальорки» в это воскресенье. Его участие в игре Лиги чемпионов с «Лейпцигом» (14 сентября), остается под вопросом.
Источник: AS