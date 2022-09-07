Стало известно, на какой срок выбыл Бензема

Стал известен характер травмы нападающего «Реала» Карима Бензема и сроки его восстановления.

Бензема получил травму в матче Лиги чемпионов с «Селтиком» (3:0).

Его заменили на 30-й минуте.

Бензема называют основным претендентом на получение «Золотого мяча» в 2022 году.

По информации AS, по итогам обследования у 34-летнего француза выявили бурсит коленного сустава. Бензема пропустит от 7 до 10 дней.

Нападающий пропустит матч против «Мальорки» в это воскресенье. Его участие в игре Лиги чемпионов с «Лейпцигом» (14 сентября), остается под вопросом.