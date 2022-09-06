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    «Я – часть проблемы». Тухель объяснил поражение «Челси» от загребского «Динамо»

    Главный тренер «Челси» Томас Тухель прокомментировал поражение от загребского «Динамо» (0:1) в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

    «Это была не лучшая игра «Челси». Все как всегда: мы неплохо начали, но не реализовали свои моменты. Потом пропустили после одной контратаки. После этого нам стало трудно.

    Это моя вина, это наша вина. Я – часть проблемы. Решения пока нет», – сказал Тухель.

    • Единственный гол в матче на 13-й минуте забил Мислав Оршич.
    • «Челси» впервые при Тухеле проиграл трижды подряд в гостях.

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    Источник: BBC

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    06.09.2022 23:31
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +699

      г.Онега 1 час назад

      еще три четыре таких не внятных игр и тухель на выход

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