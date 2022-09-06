«Я – часть проблемы». Тухель объяснил поражение «Челси» от загребского «Динамо»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель прокомментировал поражение от загребского «Динамо» (0:1) в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Это была не лучшая игра «Челси». Все как всегда: мы неплохо начали, но не реализовали свои моменты. Потом пропустили после одной контратаки. После этого нам стало трудно.

Это моя вина, это наша вина. Я – часть проблемы. Решения пока нет», – сказал Тухель.