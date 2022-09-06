Агент Монтеса сомневается, что «Динамо» купит мексиканца

Гелу Родригес, агент защитника «Монтеррея» Сесара Монтеса, рассказал о вероятном срыве перехода игрока в «Динамо».
«Я думаю, Монтес не перейдет в «Динамо». Мы больше ничего от клуба не слышали.
Переговоры как бы не завершены, но «Динамо» подписали других игроков на место моего клиента и после этого мы больше не разговаривали», – сообщил агент.
- Монтесу сейчас 25 лет.
- Он всю карьеру провел в «Монтеррее» – 258 матчей, 13 голов, 10 ассистов.
- Рыночная стоимость мексиканца – 7 миллионов евро.
Источник: Sport24