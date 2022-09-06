«Спартак» улучшил предложение по трансферу Фернандеса из «Волоса»

«Спартак» сделал улучшенное предложение «Волосу» по трансферу полузащитника Паоло Фернандеса.

По информации Gazzetta, предложение российского клуба близко к требованиям, выдвинутым греческой стороной.

Ранее сообщалось, что «Волос» не продает Фернандеса в «Спартак» из-за персоны главного тренера россиян Гильермо Абаскаля, который ранее работал в греческом клубе. Абаскаль и Фернандес были в команде в одно время.