«Спартак» улучшил предложение по трансферу Фернандеса из «Волоса»

«Спартак» сделал улучшенное предложение «Волосу» по трансферу полузащитника Паоло Фернандеса.
По информации Gazzetta, предложение российского клуба близко к требованиям, выдвинутым греческой стороной.
Ранее сообщалось, что «Волос» не продает Фернандеса в «Спартак» из-за персоны главного тренера россиян Гильермо Абаскаля, который ранее работал в греческом клубе. Абаскаль и Фернандес были в команде в одно время.
- Рыночная стоимость Фернандеса – 600 тысяч евро.
- В составе «Волоса» испанец забил 7 голов и сделал 4 ассиста в 32 матчах.
- С 2013 по 2020 год он числился в «Манчестер Сити».
Источник: Gazzetta