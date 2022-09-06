Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    «Спартак» улучшил предложение по трансферу Фернандеса из «Волоса»

    «Спартак» сделал улучшенное предложение «Волосу» по трансферу полузащитника Паоло Фернандеса.

    По информации Gazzetta, предложение российского клуба близко к требованиям, выдвинутым греческой стороной.

    Ранее сообщалось, что «Волос» не продает Фернандеса в «Спартак» из-за персоны главного тренера россиян Гильермо Абаскаля, который ранее работал в греческом клубе. Абаскаль и Фернандес были в команде в одно время.

    • Рыночная стоимость Фернандеса – 600 тысяч евро.
    • В составе «Волоса» испанец забил 7 голов и сделал 4 ассиста в 32 матчах.
    • С 2013 по 2020 год он числился в «Манчестер Сити».

    Новости по теме
    Агент Фернандеса: «Волос» просто не желает отдавать игрока «Спартаку» 2
    Агент Фернандеса оценил перспективы трансфера испанца в «Спартак» 3
    Агент Фернандеса назвал главную проблему в переговорах «Спартака» и «Волоса» по испанцу
    Источник: Gazzetta

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    06.09.2022 10:29
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1379

      Дубина 14 часов назад

      Дэфа срочно нужно брать и не одного!
      И вратаря нормального!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4652

      Enter2006 > Дубина 12 часов назад

      Берите Лантратова. С тонущих Химок из-за идиотов руководителей.
      Хороший кипер.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +542

      SLADE2019 14 часов назад

      Столько суеты вокруг 600 тысячного мусора. Теперь он уже полузащитник? Был вроде защитником. Если Спартак не возьмет никого в защиту, то это ж..а будет.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15308

      Fusballer 15 часов назад

      Если состоится, то это будет топ-трансфер!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +25374

      JTherry > Fusballer 12 часов назад

      в чем его "топовость", кроме того, что он играл в одно время с Абаскалем, ну еще числился в МанСити, но играл за другие клубы по арендам...

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11