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    Геркус – о судействе в игре с «Ростовом»: «Бобровский и четыре раза даст перебить пенальти»

    Президент «Торпедо» Илья Геркус оценил работу судьи Яна Бобровского в матче 8-го тура РПЛ с «Ростовом» (0:1).

    – Надеюсь, матч вам понравился, доставил вам эмоции. Думаю, мы поставили рекорд, и вы еще долго не увидите, чтобы два раза перебивали пенальти.

    Это абсолютное достижение начинающего арбитра. Надеюсь, в будущем арбитра ФИФА. Думаю, он и четыре раза кому-то даст перебить. Я бы на его месте не останавливался. Я бы еще за каждое нарушение давал желтую карточку. К концу бы доигрывали человек по 7. Зато он бы показал всем, как правильно.

    Будем ли мы обращаться в ЭСК? Да мы даже не в ЭСК, а в другой орган. Вот думаем, в какой. Ну такого не видели никогда. Это за гранью нашего опыта. Я вот теперь не знаю, куда обращаться.

    – Что делать дальше команде, у которой 1 набранное очко?

    – Работать на тренировках, не жаловаться на судей.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    06.09.2022 08:47
    Комментарии5
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      Рейтинг: +1968

      morgan59 12 часов назад

      Все было по делу, вратарь парировал пенальти умышленно выйдя из ворот на несколько см. Какие могу быть претензии. Футболисты Торпедо могли дважды отправить игроков Ростова в больничку. Ну не нарушайте грубо и не будет такого количества карточек. Вообще то этот случай должны рассмотреть более пристально. 9 желтых за игру- это должны команду наказать на три очка.

      1
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      Рейтинг: +1951

      Bozigit 12 часов назад

      а нужно было сделать. Вратарь в четвёртый раз покинул ворота до удара

      1
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      Рейтинг: +95

      crf575757 13 часов назад

      Геркус ! Сопли подотри! Хватит ныть! Твоя команда должна в ФНЛ играть.а не в премьер лиге! Лузеры во главе с Геркусом!!!

      1
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      Рейтинг: +2023

      моэм 16 часов назад

      Если Геркус и дальше будет только ёрничать , а не работать , то Торпедо , состав которого соответствует ФНЛ естественно в ФНЛ и вернётся ... а сохранить кресло , при собственной никчёмности можно только переводом стрелок на других , чем Геркус сейчас и занимается.

      3
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      Рейтинг: +635

      чаппай 16 часов назад

      Сколько Бабурин будет раньше времени с ленточки дёргаться, столько и даст

      3
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