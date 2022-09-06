Геркус – о судействе в игре с «Ростовом»: «Бобровский и четыре раза даст перебить пенальти»

Президент «Торпедо» Илья Геркус оценил работу судьи Яна Бобровского в матче 8-го тура РПЛ с «Ростовом» (0:1).
- Ростовчане трижды пробивали пенальти после 90-й минуты.
- Егор Бабурин парировал два удара, но с нарушением правил.
- Максим Осипенко на 99-й минуте забил.
– Надеюсь, матч вам понравился, доставил вам эмоции. Думаю, мы поставили рекорд, и вы еще долго не увидите, чтобы два раза перебивали пенальти.
Это абсолютное достижение начинающего арбитра. Надеюсь, в будущем арбитра ФИФА. Думаю, он и четыре раза кому-то даст перебить. Я бы на его месте не останавливался. Я бы еще за каждое нарушение давал желтую карточку. К концу бы доигрывали человек по 7. Зато он бы показал всем, как правильно.
Будем ли мы обращаться в ЭСК? Да мы даже не в ЭСК, а в другой орган. Вот думаем, в какой. Ну такого не видели никогда. Это за гранью нашего опыта. Я вот теперь не знаю, куда обращаться.
– Что делать дальше команде, у которой 1 набранное очко?
– Работать на тренировках, не жаловаться на судей.