Геркус – о судействе в игре с «Ростовом»: «Бобровский и четыре раза даст перебить пенальти»

Президент «Торпедо» Илья Геркус оценил работу судьи Яна Бобровского в матче 8-го тура РПЛ с «Ростовом» (0:1).

Ростовчане трижды пробивали пенальти после 90-й минуты.

Егор Бабурин парировал два удара, но с нарушением правил.

Максим Осипенко на 99-й минуте забил.

– Надеюсь, матч вам понравился, доставил вам эмоции. Думаю, мы поставили рекорд, и вы еще долго не увидите, чтобы два раза перебивали пенальти.

Это абсолютное достижение начинающего арбитра. Надеюсь, в будущем арбитра ФИФА. Думаю, он и четыре раза кому-то даст перебить. Я бы на его месте не останавливался. Я бы еще за каждое нарушение давал желтую карточку. К концу бы доигрывали человек по 7. Зато он бы показал всем, как правильно.

Будем ли мы обращаться в ЭСК? Да мы даже не в ЭСК, а в другой орган. Вот думаем, в какой. Ну такого не видели никогда. Это за гранью нашего опыта. Я вот теперь не знаю, куда обращаться.

– Что делать дальше команде, у которой 1 набранное очко?

– Работать на тренировках, не жаловаться на судей.