В «Химках» заявили о возможной смене гендиректора клуба

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков заявил, что подмосковный клуб может уволить генерального директора Дмитрия Ульянова.

«Не исключаю возможности смены генерального директора. Решение будет приниматься на совете учредителей. Заседание состоится на этой неделе, а какое решение будет принято – зависит от совета.

Думаю, вопрос о смене гендиректора будет в повестке дня», – сообщил Терюшков.

Ранее сообщалось, что Владимир Габулов может вернуться в «Химки» спустя четыре месяца после ухода.