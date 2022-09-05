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    В «Химках» заявили о возможной смене гендиректора клуба

    Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков заявил, что подмосковный клуб может уволить генерального директора Дмитрия Ульянова.

    «Не исключаю возможности смены генерального директора. Решение будет приниматься на совете учредителей. Заседание состоится на этой неделе, а какое решение будет принято – зависит от совета.

    Думаю, вопрос о смене гендиректора будет в повестке дня», – сообщил Терюшков.

    Ранее сообщалось, что Владимир Габулов может вернуться в «Химки» спустя четыре месяца после ухода.

    • Ульянов сменил на посту гендиректора Габулова, который ушел из клуба по семейным обстоятельствам.
    • «Химки» идут на 11-м месте в РПЛ.
    • Команда проиграла 4 матча подряд.

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    Источник: ТАСС

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    05.09.2022 18:02
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    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +10907

      alex1951 6 часов назад

      ...И теперь после этого Химки начнут химичить....Когда люди поумнеють?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5446

      Беспонтий 11 часов назад

      может самотыком члена наблюдательного совета уволить для начала?

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4620

      Enter2006 11 часов назад

      Роман Терюшков, пошёл ты накуй

      1
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