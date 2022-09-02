Габулов может вернуться в «Химки» через четыре месяца после ухода

«Химки» занимаются поиском нового генерального директора на замену Дмитрию Ульянову.

Главные кандидаты – Владимир Габулов и Александр Зайцев. Оба уже занимали эту должность ранее.

Габулов покинул подмосковный клуб в начале мая по собственному желанию.