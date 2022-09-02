Габулов может вернуться в «Химки» через четыре месяца после ухода

Так габулов бы минстром спорта в осетии если не ошибаюсь, обосрался так и в Химках обделается
«Химки» занимаются поиском нового генерального директора на замену Дмитрию Ульянову.
Главные кандидаты – Владимир Габулов и Александр Зайцев. Оба уже занимали эту должность ранее.
Габулов покинул подмосковный клуб в начале мая по собственному желанию.
- «Химки» идут на 11-м месте в РПЛ.
- Команда проиграла 4 матча подряд.
- На этой неделе клуб сменил главного тренера – уволил Николая Писарева и назначил Спартака Гогниева.