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    Габулов может вернуться в «Химки» через четыре месяца после ухода

    «Химки» занимаются поиском нового генерального директора на замену Дмитрию Ульянову.

    Главные кандидаты – Владимир Габулов и Александр Зайцев. Оба уже занимали эту должность ранее.

    Габулов покинул подмосковный клуб в начале мая по собственному желанию.

    • «Химки» идут на 11-м месте в РПЛ.
    • Команда проиграла 4 матча подряд.
    • На этой неделе клуб сменил главного тренера – уволил Николая Писарева и назначил Спартака Гогниева.

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    Источник: «Чемпионат»

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    02.09.2022 15:48
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +312

      Romeo 123 2 сентября 2022, 18:03

      Так габулов бы минстром спорта в осетии если не ошибаюсь, обосрался так и в Химках обделается

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      Рейтинг: +6018

      Enter2006 2 сентября 2022, 16:18

      Не получится, ФК Химки должны исключить из своей системы Садыгова и Терюшкова. Пусть не прикрываются другими людьми - вы запалились! "Левых" не ищите. Терюшков и Садыгов - на выход. Или в ФНЛ клуб.

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