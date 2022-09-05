Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Мостовой назвал конкурентов «Спартака» за место в топ-3 РПЛ

    Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал поражение команды в матче 8-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:2).

    – Удивительно, что «Спартак» проиграл 1:2. По такой игре они должны были проиграть 1:4. Должны быть рады, что счет получился не такой крупный. «Зенит» создал моментов пять. А чего удивляться? Ну проиграли «Зениту». Следующую игру «Спартак» выиграет, и уже все нормально.

    «Спартак» по составу в нашем чемпионате сегодня должен быть как минимум в тройке. Если этого не произойдет – я тогда вообще ничего не пойму. Кому они уступают? «Зениту» – да, и он это показал. ЦСКА может быть в тройке. Между ними и развернется борьба.

    Думаю, что «Динамо», как и в том году где-то не дотянет, потому что у них все-таки скамейка не очень большая.

    – «Краснодар»?

    «Краснодар» сейчас взлетел, но я не вижу их в тройке. Обратите внимание, прошло уже восемь туров, а никто еще не назвал фамилии их главного тренера. Вы меня сейчас спросите, а я не скажу, кто их тренирует. Вот в чем и разница.

    Никто не говорит о них, у них все спокойно, и команда идет в тройке. Меньше шума, меньше пыли, больше дела. Вот вам и ответ. Человек спокойно работает, получает удовольствие и дает результат. Все в команде нормально.

    • «Зенит» не проигрывает «Спартаку» на протяжении 11 матчей подряд.
    • Петербуржцы набрали 20 очков и вышли в единоличные лидеры РПЛ.
    • «Спартак» идет на 5-м месте.

    Новости по теме
    Мостовой: «На кураже и подъемчике «Спартак» создаст проблемы «Зениту» 1
    «Многие были в плохой форме, неинтересно». Мостовой – о ретроматче «Спартака» и «Зенита» 16
    Мостовой: «Дам фору многим из тех, кто выйдет на поле в матче легенд. Все равно, что не позвали» 5
    Источник: «Спорт день за днем»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.09.2022 16:27
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +129

      Теркчанин 11 часов назад

      Торпедо чемпион,или Урал,ВОТ МЕЖДУ НИМИ И РАЗВЕРНЕТСЯ БОРЬБА за чемпионство,конечно,в борьбу могут вмешаться Факел,Химки,Оренбург и НН Пари,но силенок немного не достанет.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +659

      3meeeD 12 часов назад

      Какие млять тройки!только чемпионат стартовал.
      Так епта,распиши уже на лет 10 ,че ты

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +15283

      Fusballer > 3meeeD 11 часов назад

      На такой срок только чемпион расписан.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11