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Мостовой назвал конкурентов «Спартака» за место в топ-3 РПЛ

5 сентября 2022, 16:27
3

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал поражение команды в матче 8-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:2).

– Удивительно, что «Спартак» проиграл 1:2. По такой игре они должны были проиграть 1:4. Должны быть рады, что счет получился не такой крупный. «Зенит» создал моментов пять. А чего удивляться? Ну проиграли «Зениту». Следующую игру «Спартак» выиграет, и уже все нормально.

«Спартак» по составу в нашем чемпионате сегодня должен быть как минимум в тройке. Если этого не произойдет – я тогда вообще ничего не пойму. Кому они уступают? «Зениту» – да, и он это показал. ЦСКА может быть в тройке. Между ними и развернется борьба.

Думаю, что «Динамо», как и в том году где-то не дотянет, потому что у них все-таки скамейка не очень большая.

– «Краснодар»?

«Краснодар» сейчас взлетел, но я не вижу их в тройке. Обратите внимание, прошло уже восемь туров, а никто еще не назвал фамилии их главного тренера. Вы меня сейчас спросите, а я не скажу, кто их тренирует. Вот в чем и разница.

Никто не говорит о них, у них все спокойно, и команда идет в тройке. Меньше шума, меньше пыли, больше дела. Вот вам и ответ. Человек спокойно работает, получает удовольствие и дает результат. Все в команде нормально.

  • «Зенит» не проигрывает «Спартаку» на протяжении 11 матчей подряд.
  • Петербуржцы набрали 20 очков и вышли в единоличные лидеры РПЛ.
  • «Спартак» идет на 5-м месте.

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Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Спартак Мостовой Александр
Комментарии (3)
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3meeeD
1662389494
Какие млять тройки!только чемпионат стартовал. Так епта,распиши уже на лет 10 ,че ты
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Теркчанин
1662391076
Торпедо чемпион,или Урал,ВОТ МЕЖДУ НИМИ И РАЗВЕРНЕТСЯ БОРЬБА за чемпионство,конечно,в борьбу могут вмешаться Факел,Химки,Оренбург и НН Пари,но силенок не немного не достанет.
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