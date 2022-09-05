Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Англичане сами придумали суперсанкции, вот и напоролись». Степашин – о несостоявшемся трансфере Захаряна в «Челси»

«Англичане сами придумали суперсанкции, вот и напоролись». Степашин – о несостоявшемся трансфере Захаряна в «Челси»

5 сентября 2022, 11:20
3

Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин высказался о том, что переход полузащитника Арсена Захаряна в «Челси» так и не состоялся.

– Захарян одной ногой уже был в «Челси», но что-то пошло не так. При этом есть разные версии – что там произошло?

– Во-первых, контракт не подписан, «Челси» действительно обратился к «Динамо» напрямую, с вопросом о трансфере. В контракте у Арсена прописана откупная цена в зарубежный клуб – 15 миллионов евро.

Но в связи с тем, что англичане сами придумали суперсанкции против нашей страны, вот они на эти санкции и напоролись. Деньги-то перевести не могут. А за бесплатно, извините меня, даже с Англией мы не будем торговаться.

При этом «Динамо» ни в коей степени не препятствовало Арсену в этом плане, мы прекрасно понимаем, что у парня интересная перспектива, его пригласил один из лучших клубов мира.

Хотя, с моей точки зрения, они бы его сразу передали в аренду, тем паче, на его позиции там уже есть игрок, и не один, кто внимательно следит за составом этой команды это знают.

Вопрос с переходом Захаряна отложен. По крайней мере, до зимы.

– Вы не так давно рассказывали нашим болельщикам, что Захаряну рановато еще уезжать. Может, это и к лучшему?

– Арсену, конечно, хотелось бы себя попробовать, что совершенно очевидно и естественно. Рановато играть в основе «Челси» – для меня это тоже очевидно.

Я думаю, тренер «Челси» это прекрасно понимает. Томас Тухель выстраивает команду на будущее, лет так на пять вперед – молодцы в этом плане, ну, все-таки родина футбола.

А сегодня для Арсена «Динамо», я думаю, одна из лучших команд, она позволяет ему раскрываться, к нему прекрасно все относятся, да и играет он неплохо.

– А вы с ним давно разговаривали, как он, расстроился?

– Я, что называется, в эти вещи не лезу. У него есть тренер. Если начнешь вот так с игроками запанибратства, может нарушиться структура системы управления.

Каждый должен заниматься своим делом. Другое дело, когда на совете директоров мы обсуждаем перспективы... Но это закрытая тема.

  • 19-летний Захарян – воспитанник «Динамо».
  • За основную команду провел 55 матчей, забил 13 голов и сделал 16 ассистов.

Еще по теме:
Гендиректор «Динамо» ответил на вопрос о возвращении Захаряна 1
Раскрыта позиция Захаряна насчет возвращения в Россию 3
В «Сосьедаде» сказали, что делать Захаряну после заявления директора клуба 6
Источник: «Комсомольская правда»
Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига Динамо Челси Захарян Арсен
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
alp
1662367480
не челси вводил санкции, но смысл понятен... думаю, Тухель не очень расстроился. выбор у него огромный. замену найдет быстро
Ответить
SLADE2019
1662373782
Не перестаю удивляться злым комментариям в адрес Захаряна. Ну он то, что вам всем сделал, что так радуетесь срыву контракта?
Ответить
Главные новости
Пономарев – о Соболеве и Глушенкове: «Здоровые лбы, выходят как павлины, чтобы на них все любовались»
01:13
Черданцев объяснил стратегию «Зенита» на сезон
01:01
«Динамо» отказало «Фламенго» в доступе к результатам проваленного медосмотра Платы
00:44
Черчесов – журналисту: «Я тебя прощаю, но вещи не путайте»
00:29
1
Видео«Вопрос о величайшем в истории закрыт»: Месси выложил рекламу с перечислением его достижений
00:16
1
Семак воспитывает Соболева: «Это был отцовский лещ»
Вчера, 23:59
3
«Это себя похоронить»: Пономарев предостерег Головина от перехода в клуб РПЛ
Вчера, 23:42
1
Гендиректор «Динамо» ответил на вопрос о возвращении Захаряна
Вчера, 23:30
1
Победитель ЧМ-2026 завершил международную карьеру в 31 год
Вчера, 22:49
В «ПСЖ» приняли решение по будущему Хвичи
Вчера, 22:27
Все новости
Все новости
Семак воспитывает Соболева: «Это был отцовский лещ»
Вчера, 23:59
3
Тюкавин рассказал о состоянии здоровья перед дерби со «Спартаком»
Вчера, 23:50
«Это себя похоронить»: Пономарев предостерег Головина от перехода в клуб РПЛ
Вчера, 23:42
1
Гендиректор «Динамо» ответил на вопрос о возвращении Захаряна
Вчера, 23:30
1
Заявление босса «Динамо» о срыве трансферов латиноамериканцев
Вчера, 21:59
Слуцкий согласился возглавить азиатскую сборную
Вчера, 21:14
1
Фото«Локомотив» случайно рассекретил трансфер игрока «Зенита»
Вчера, 20:59
3
Тактаров дал прогноз на свой бой с Дзюбой
Вчера, 20:45
1
Ожидания босса «Динамо» от матча со «Спартаком»
Вчера, 20:33
Фото«Краснодар» подписал уругвайского защитника
Вчера, 20:17
1
ФотоОпубликовано фото Мостового в форме «Локомотива»
Вчера, 19:55
10
«Спартак» сделал новый шаг к трансферу Головина
Вчера, 19:38
19
Жена Семака двумя словами отреагировала на новость, что Мостовой уходит из «Зенита» из-за дочери тренера
Вчера, 19:26
4
«Зенит» принял окончательное решение по Головину
Вчера, 19:15
5
Мостовой призвал клуб РПЛ уволить тренера
Вчера, 18:59
11
ЦСКА продлил контракт с защитником
Вчера, 18:53
1
Игрок «Динамо Мх» рассказал, сколько денег в месяц ему нужно для комфортной жизни
Вчера, 18:31
1
Орлов определил, кто неправ в удалении Дивеева в матче с «Факелом»
Вчера, 18:19
3
Мостовой сменил «Зенит» на другой клуб РПЛ
Вчера, 17:58
12
Бубнов раскрыл тайну насчет карьеры Семака
Вчера, 17:46
2
Игрок «Зенита» выразил недовольство решениями Семака
Вчера, 17:26
16
Самедов прокомментировал вызывающее поведение Талалаева
Вчера, 17:16
Головину дали прогноз, в какой клуб РПЛ он перейдет
Вчера, 16:56
3
Семак рассказал, сыграют ли Вендел и Педро с ЦСКА,
Вчера, 16:43
1
Раскрыта позиция Захаряна насчет возвращения в Россию
Вчера, 16:23
3
В борьбу за Головина могут вступить «Спартак» и «Краснодар»
Вчера, 16:07
13
ФотоУчастник ЧМ-2026, игравший в РПЛ, нашел новый клуб
Вчера, 16:00
«Галатасарай» сделает предложение по игроку «Спартака»
Вчера, 15:26
8
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+