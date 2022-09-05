«Англичане сами придумали суперсанкции, вот и напоролись». Степашин – о несостоявшемся трансфере Захаряна в «Челси»

Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин высказался о том, что переход полузащитника Арсена Захаряна в «Челси» так и не состоялся.

– Захарян одной ногой уже был в «Челси», но что-то пошло не так. При этом есть разные версии – что там произошло?

– Во-первых, контракт не подписан, «Челси» действительно обратился к «Динамо» напрямую, с вопросом о трансфере. В контракте у Арсена прописана откупная цена в зарубежный клуб – 15 миллионов евро.

Но в связи с тем, что англичане сами придумали суперсанкции против нашей страны, вот они на эти санкции и напоролись. Деньги-то перевести не могут. А за бесплатно, извините меня, даже с Англией мы не будем торговаться.

При этом «Динамо» ни в коей степени не препятствовало Арсену в этом плане, мы прекрасно понимаем, что у парня интересная перспектива, его пригласил один из лучших клубов мира.

Хотя, с моей точки зрения, они бы его сразу передали в аренду, тем паче, на его позиции там уже есть игрок, и не один, кто внимательно следит за составом этой команды это знают.

Вопрос с переходом Захаряна отложен. По крайней мере, до зимы.

– Вы не так давно рассказывали нашим болельщикам, что Захаряну рановато еще уезжать. Может, это и к лучшему?

– Арсену, конечно, хотелось бы себя попробовать, что совершенно очевидно и естественно. Рановато играть в основе «Челси» – для меня это тоже очевидно.

Я думаю, тренер «Челси» это прекрасно понимает. Томас Тухель выстраивает команду на будущее, лет так на пять вперед – молодцы в этом плане, ну, все-таки родина футбола.

А сегодня для Арсена «Динамо», я думаю, одна из лучших команд, она позволяет ему раскрываться, к нему прекрасно все относятся, да и играет он неплохо.

– А вы с ним давно разговаривали, как он, расстроился?

– Я, что называется, в эти вещи не лезу. У него есть тренер. Если начнешь вот так с игроками запанибратства, может нарушиться структура системы управления.

Каждый должен заниматься своим делом. Другое дело, когда на совете директоров мы обсуждаем перспективы... Но это закрытая тема.