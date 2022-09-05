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    «Англичане сами придумали суперсанкции, вот и напоролись». Степашин – о несостоявшемся трансфере Захаряна в «Челси»

    Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин высказался о том, что переход полузащитника Арсена Захаряна в «Челси» так и не состоялся.

    – Захарян одной ногой уже был в «Челси», но что-то пошло не так. При этом есть разные версии – что там произошло?

    – Во-первых, контракт не подписан, «Челси» действительно обратился к «Динамо» напрямую, с вопросом о трансфере. В контракте у Арсена прописана откупная цена в зарубежный клуб – 15 миллионов евро.

    Но в связи с тем, что англичане сами придумали суперсанкции против нашей страны, вот они на эти санкции и напоролись. Деньги-то перевести не могут. А за бесплатно, извините меня, даже с Англией мы не будем торговаться.

    При этом «Динамо» ни в коей степени не препятствовало Арсену в этом плане, мы прекрасно понимаем, что у парня интересная перспектива, его пригласил один из лучших клубов мира.

    Хотя, с моей точки зрения, они бы его сразу передали в аренду, тем паче, на его позиции там уже есть игрок, и не один, кто внимательно следит за составом этой команды это знают.

    Вопрос с переходом Захаряна отложен. По крайней мере, до зимы.

    – Вы не так давно рассказывали нашим болельщикам, что Захаряну рановато еще уезжать. Может, это и к лучшему?

    – Арсену, конечно, хотелось бы себя попробовать, что совершенно очевидно и естественно. Рановато играть в основе «Челси» – для меня это тоже очевидно.

    Я думаю, тренер «Челси» это прекрасно понимает. Томас Тухель выстраивает команду на будущее, лет так на пять вперед – молодцы в этом плане, ну, все-таки родина футбола.

    А сегодня для Арсена «Динамо», я думаю, одна из лучших команд, она позволяет ему раскрываться, к нему прекрасно все относятся, да и играет он неплохо.

    – А вы с ним давно разговаривали, как он, расстроился?

    – Я, что называется, в эти вещи не лезу. У него есть тренер. Если начнешь вот так с игроками запанибратства, может нарушиться структура системы управления.

    Каждый должен заниматься своим делом. Другое дело, когда на совете директоров мы обсуждаем перспективы... Но это закрытая тема.

    • 19-летний Захарян – воспитанник «Динамо».
    • За основную команду провел 55 матчей, забил 13 голов и сделал 16 ассистов.

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    Источник: «Комсомольская правда»

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    05.09.2022 11:20
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +533

      SLADE2019 16 часов назад

      Не перестаю удивляться злым комментариям в адрес Захаряна. Ну он то, что вам всем сделал, что так радуетесь срыву контракта?

      1
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      Рейтинг: +11569

      Алексей З 18 часов назад

      Напоролись ?
      Думаю Захаряну это больше надо чем Челси.

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      Рейтинг: +10582

      alp 18 часов назад

      не челси вводил санкции, но смысл понятен... думаю, Тухель не очень расстроился. выбор у него огромный. замену найдет быстро

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