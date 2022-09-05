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    Дюков назвал недостаток нового формата Кубка России

    Президент РФС Александр Дюков рассказал, что ему не нравится в новом формате Кубка России.

    «То, что клубы из регионов отрезаны от клубов РПЛ, – это, конечно, недостаток. С другой стороны, у этого формата есть другие достоинства.

    Начали проводить кубок в таком формате – нужно его провести, а дальше подвести итоги. После этого примем решение», – заявил Дюков.

    • Обновленный Кубок России состоит из двух стадий.
    • На первом этапе участники разделены на «Путь РПЛ» и «Путь регионов».
    • Он продлится с августа по декабрь 2022 года.

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    Источник: ТАСС

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    05.09.2022 10:55
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