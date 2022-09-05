Дюков назвал недостаток нового формата Кубка России

Президент РФС Александр Дюков рассказал, что ему не нравится в новом формате Кубка России.
«То, что клубы из регионов отрезаны от клубов РПЛ, – это, конечно, недостаток. С другой стороны, у этого формата есть другие достоинства.
Начали проводить кубок в таком формате – нужно его провести, а дальше подвести итоги. После этого примем решение», – заявил Дюков.
- Обновленный Кубок России состоит из двух стадий.
- На первом этапе участники разделены на «Путь РПЛ» и «Путь регионов».
- Он продлится с августа по декабрь 2022 года.
Источник: ТАСС