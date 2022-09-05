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    Ловрен считает, что «Зенит» уничтожил «Спартак» в обоих таймах

    Капитан «Зенита» Деян Ловрен прокомментировал победу над «Спартаком» (2:1) в матче 8-го тура РПЛ. Хорват забил один из голов.

    – У «Спартака» один удар – и гол. Вы можете сказать, что уничтожили соперника во втором тайме?

    – Мне кажется, и в первом, и во втором. Если вы посмотрите на статистику, то все увидите.

    – Вы можете сказать, что у «Зенита» нет конкурентов в РПЛ?

    – Я бы так не сказал. Есть хорошие команды. «Спартак» – сильная команда. ЦСКА и «Динамо» – сильные. Сейчас мы лидеры, показываем хороший футбол. Но сезон долгий. Мы смотрим на таблицу и видим, что все очень близко. Нет простых игр.

    • «Зенит» не проигрывает «Спартаку» на протяжении 11 матчей подряд.
    • Петербуржцы набрали 20 очков и вышли в единоличные лидеры РПЛ.

    «Спартаку» редко везет во вторых таймах с «Зенитом». Сейчас – две травмы, два гола и поражение

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 01:32
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +11611

      Алексей З 41 минуту назад

      Сюдя по тексту , так считает СЭ.
      Вот когда было 7:1 можно говоиить что уничтожил , а тут был сильнее не более того.
      Состав гораздо сильнее, плюс теряем игроков из основы. Всё логично.

      1
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      Рейтинг: +11

      Палычвсех 2 часа назад

      спартак будет 4-м в конце сезона

      0
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      Рейтинг: +11

      Палычвсех > Палычвсех 2 часа назад

      Соболев это колхоз лютый, как он вообще бегает)))

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      Рейтинг: +11611

      Алексей З > Палычвсех 45 минут назад

      Язык без костей , можно что хочешь пиз...ть.

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      Рейтинг: +155

      $c@R 2 часа назад

      Пятачков не видать совсем. То такие остроумные каждый раз, а тут иплом в говно макнули, молчат, жруть.

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