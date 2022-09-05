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  • Ловрен считает, что «Зенит» уничтожил «Спартак» в обоих таймах

Ловрен считает, что «Зенит» уничтожил «Спартак» в обоих таймах

5 сентября 2022, 01:32
17

Капитан «Зенита» Деян Ловрен прокомментировал победу над «Спартаком» (2:1) в матче 8-го тура РПЛ. Хорват забил один из голов.

– У «Спартака» один удар – и гол. Вы можете сказать, что уничтожили соперника во втором тайме?

– Мне кажется, и в первом, и во втором. Если вы посмотрите на статистику, то все увидите.

– Вы можете сказать, что у «Зенита» нет конкурентов в РПЛ?

– Я бы так не сказал. Есть хорошие команды. «Спартак» – сильная команда. ЦСКА и «Динамо» – сильные. Сейчас мы лидеры, показываем хороший футбол. Но сезон долгий. Мы смотрим на таблицу и видим, что все очень близко. Нет простых игр.

  • «Зенит» не проигрывает «Спартаку» на протяжении 11 матчей подряд.
  • Петербуржцы набрали 20 очков и вышли в единоличные лидеры РПЛ.

«Спартаку» редко везет во вторых таймах с «Зенитом». Сейчас – две травмы, два гола и поражение

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Ловрен Деян
Комментарии (17)
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Палычвсех
1662340599
спартак будет 4-м в конце сезона
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Давид59
1662352121
Ловрен опять привёз гол. Его Соболев как мальчишку сделал. Но в чём он прав, так это то, что Спартак больше ничего не создал. Им повезло, что залетело всего 2 штуки.
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ААМ
1662352534
Ловрену надо меньше слов, и больше дела. Играет с позиционными ошибками. А за гол спасибо.
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Январь 59
1662356520
Правильно считает, вот только в завершающей стадии нужно использовать моменты. Только в первом тайме ТРИ100процентныхситуации. Забивай и уничтожай соперника статистикой голов , а не моментов.
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andrej-lucevich
1662358480
хорошо сыграли, молодцы !!!
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Добрый Бобер
1662359137
Да, да, да... А почему все молчат о его неспортивном поведении в отношении Промеса? За такое надо давать дискву. Хотя бы условную.
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paracetamol
1662360821
Классный Деян голяшник положил. Прямо между ног, в домик раздолбаю Максименке. Молодец, исправился!
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Вомбат
1662361617
Никакого унижения Спартака вчера не было ввиду отсутствия у Зенита забивных форвардов. Плохая реализация Зенита сделала счет приемлемым для Спартака. Другое дело, что содержание игры этой команды резко констрастировало с предматчевыми заявлениями бывших и нынешних игроков Спартака. Но это уже из области информационной *****, которую красно-белая секта ведет против Зенита, Газпрома и Петербурга, вообще, причем выглядит при этом глупее надо, но некуда. А по игре просто Зенит, во-первых, объективно сильнее, а во-вторых, лучше настроился. А как будет после зимнеего перерыва, никто не знает, так что не надо пока золото в Питер отвозить, сначала давайте доживем до весны.
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Ziklop
1662362142
вот еслиб счёт был 7:1 тогда уничтожил, здесь счёт скользкий могли в конце пропустить после стандарта. еле выиграли.
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jek718875
1662368693
Жаль Джикии помешали в табло ему заехать
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