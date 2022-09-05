Ловрен считает, что «Зенит» уничтожил «Спартак» в обоих таймах

Капитан «Зенита» Деян Ловрен прокомментировал победу над «Спартаком» (2:1) в матче 8-го тура РПЛ. Хорват забил один из голов.

– У «Спартака» один удар – и гол. Вы можете сказать, что уничтожили соперника во втором тайме?

– Мне кажется, и в первом, и во втором. Если вы посмотрите на статистику, то все увидите.

– Вы можете сказать, что у «Зенита» нет конкурентов в РПЛ?

– Я бы так не сказал. Есть хорошие команды. «Спартак» – сильная команда. ЦСКА и «Динамо» – сильные. Сейчас мы лидеры, показываем хороший футбол. Но сезон долгий. Мы смотрим на таблицу и видим, что все очень близко. Нет простых игр.

«Зенит» не проигрывает «Спартаку» на протяжении 11 матчей подряд.

Петербуржцы набрали 20 очков и вышли в единоличные лидеры РПЛ.

«Спартаку» редко везет во вторых таймах с «Зенитом». Сейчас – две травмы, два гола и поражение