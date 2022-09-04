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    «Из Нижнего чартер в Англию?» Мостовой рассказал, как шутил над Захаряном из-за его возможного перехода в «Челси»

    Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой рассказал о шутках в адрес Арсена Захаряна из-за его возможного перехода из «Динамо» в «Челси».

    • Лондонский клуб не подписал россиянина из-за невозможности оплатить сделку.
    • Захарян надеется перейти в «Челси» зимой.

    – Я ему написал: «Отчаливаешь?» Он ответил, что пока едет в Нижний Новгород на игру. Я спросил: «Оттуда чартер в Англию?» Посмеялись, в общем. Конечно, я удивился тому, что сразу «Челси». Думал, что если Арсен и уйдет, то сначала отправится куда-нибудь в аренду – в условный «Витесс». Я всегда радуюсь, когда наши ребята уезжают в лиги сильнее. Если они проявят себя хорошо за рубежом, значит там будут пристальнее обращать внимание на наш чемпионат.

    – Ты говорил, что тоже хочешь поиграть за границей. Дает ли история с Захаряном надежду на то, что российские игроки смогут уезжать в большую Европу?

    – Да. Раньше тяжело было, а сейчас, думал, вообще невозможно будет. Но, видимо, если ты нужен клубу, то на политические моменты закрывают глаза.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    04.09.2022 19:10
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +17016

      Cleaner 11 часов назад

      Мостовой: - Посмеялись, в общем.

      А я так поржал!...)))

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