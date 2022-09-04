«Надеюсь, все будет». Захарян рассказал о возможном переходе из «Динамо» в «Челси»

Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян рассказал о несостоявшемся переходе в «Челси» этим летом.
Лондонский клуб не подписал россиянина из-за невозможности оплатить сделку. В «Динамо» допустили, что трансфер состоится зимой.
– Как думаешь, потянул бы АПЛ?
– Конечно, это намного выше по уровню чемпионат, намного труднее. Но все возможно, почему нет? Может быть, получилось бы, может быть, поехал бы по арендам. Но неважно, я хотел играть.
– Правда, что ты сам можешь выкупить контракт у «Динамо»?
– Это к клубу вопрос. Мы все с клубом будем согласовывать. Я не могу такое комментировать: «Челси» должен сделать трансфер, а не я.
- На чем ты расстался с «Челси»?
– Надеюсь, все будет. Возможно, зимой.
Источник: «Матч ТВ»