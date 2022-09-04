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    «Надеюсь, все будет». Захарян рассказал о возможном переходе из «Динамо» в «Челси»

    Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян рассказал о несостоявшемся переходе в «Челси» этим летом.

    Лондонский клуб не подписал россиянина из-за невозможности оплатить сделку. В «Динамо» допустили, что трансфер состоится зимой.

    – Как думаешь, потянул бы АПЛ?

    – Конечно, это намного выше по уровню чемпионат, намного труднее. Но все возможно, почему нет? Может быть, получилось бы, может быть, поехал бы по арендам. Но неважно, я хотел играть.

    – Правда, что ты сам можешь выкупить контракт у «Динамо»?

    – Это к клубу вопрос. Мы все с клубом будем согласовывать. Я не могу такое комментировать: «Челси» должен сделать трансфер, а не я.

    - На чем ты расстался с «Челси»?

    – Надеюсь, все будет. Возможно, зимой.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    04.09.2022 17:11
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +17016

      Cleaner 11 часов назад

      - Не БУДЕТ ли любезен, многоуважаемый джинн...
      - Будет, будет... Шашлык из тебя будет!

      0
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      Рейтинг: +11611

      Алексей З 11 часов назад

      Дайте ему спокойно играть. По нынешнему уровню он в Лестер не пожходит , не говоря о Челси.
      Подозреваю до зимнего окна будут пидалировать эту тему. Зае...ут

      0
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      Рейтинг: +1964

      morgan59 11 часов назад

      Сам Бог предостерёг Захаряна от глупого перехода. Зимой Европа не будет играть в футбол. Зимой не будет денег на освещение, на аренду стадионов. Зимой в Европе будет КРАХ!

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      Рейтинг: +11611

      Алексей З > morgan59 11 часов назад

      Ещё один е..нько.
      Х..ли ты за Европу переживаешь, у нас пол-страны ( может и больше ) дровами топят и в туалет на улицу бегают, а Газпром бразильцев скупает.
      Посмотрел на них в телевизоре и в коморке стало теплее.
      Сколько же в стране безмозглых ватников.

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      Рейтинг: +17016

      Cleaner > morgan59 11 часов назад

      Вы слишком много смотрите телевизор.

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      Рейтинг: +17016

      Cleaner > Алексей З 11 часов назад

      А Вы у нас тут МОЗГЛЫЙ ватник?

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      Рейтинг: +1964

      morgan59 > Алексей З 11 часов назад

      Не надо быть поороком , достаточно реально смотреть на цены на газ и на на нефть . Если ты сам ***,нь,,ко, то думай что все вокруг тебя тупые. Смотри биржевые сводки, а не укро пропаганду.

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      Рейтинг: +1964

      morgan59 > Алексей З 11 часов назад

      Укропатриотов переобутых тут не меньше. Но ум укропа вернен отсутствие ума видно за версту

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      Рейтинг: +1964

      morgan59 > Cleaner 10 часов назад

      Читаю биржевые сводки. А биржевые сводки и телевизор- разные вещи. Посмотрите цену на газ. Последние новости о полной остановкк СП. Посмотрите цены на нефть. Далее продолжать? Продолжаю. Сравните цены на электроэнергию в Англии в феврале и в сентябре. Ждите биржевые новости на цену газа завтра(после полной остановки СП). Проанализируйте заявление Садитов, о том что нефть должна стоить не менее 140 долларов за барель.

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      Рейтинг: +1407

      Toomans > Алексей З 10 часов назад

      Опять Газпром скупает что-то....рука-лицо. А вы, как пить дать, совсем не ватник. Агрессивный "неватник". Кругозора нуль да маленько.

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      Рейтинг: +436

      Fialet > morgan59 9 часов назад

      Да что Вы что то пытаетесь доказать всяким дебилам. Не обращайте на них внимание.

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      Рейтинг: +4839

      алдан2014 12 часов назад

      Ребята , может я чего то не понимаю. Неплохо паренёк играет на уровне рад,но не больше. Что за спектакль с переходом в Челси? Туда переходил Юра Жирков( а это был топ в то время,не в обиду Захаряну,они рядо. м не стоят) Тут больше попахивает политикой

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      Рейтинг: +436

      Fialet > алдан2014 9 часов назад

      Да и Жирк офф переходил скорее по знакомству или по каким то хитрым манёврам. Не тянул он уровень Челси.

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