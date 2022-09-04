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    Дуглас Сантос назвал цель «Зенита» в матче со «Спартаком»

    Защитник «Зенита» Дуглас Сантос дал комментарий перед матчем 8-го тура РПЛ со «Спартаком».

    Нам нужно сфокусироваться на их сильных сторонах и игроках, чтобы нейтрализовать их и увезти из Москвы победу. Это наша главная цель. Для этого нужно очень хорошо потрудиться. Надеюсь, справимся с задачей.

    – Чувствуется, что такие матчи, как со «Спартаком», в команде ждут особо?

    – Градус их ожидания, настрой и эмоции у многих, конечно, повышаются. Но главное, чтобы такое же желание и стремление победить были всегда и абсолютно в любой игре.

    Как хорошо вы знаете историю дерби «Спартака» и «Зенита» – тест от «Бомбардира»

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    Источник: «Матч ТВ»

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    04.09.2022 15:56
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