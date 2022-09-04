Дуглас Сантос назвал цель «Зенита» в матче со «Спартаком»

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос дал комментарий перед матчем 8-го тура РПЛ со «Спартаком».

– Нам нужно сфокусироваться на их сильных сторонах и игроках, чтобы нейтрализовать их и увезти из Москвы победу. Это наша главная цель. Для этого нужно очень хорошо потрудиться. Надеюсь, справимся с задачей.

– Чувствуется, что такие матчи, как со «Спартаком», в команде ждут особо?

– Градус их ожидания, настрой и эмоции у многих, конечно, повышаются. Но главное, чтобы такое же желание и стремление победить были всегда и абсолютно в любой игре.

«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Спартак» – «Зенит».

Начало игры – в 20:00 мск.

«Зенит» лидирует в РПЛ (17 очков), «Спартак» отстает на одно очко.

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