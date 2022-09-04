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  • «Лучше бы он играл в другом месте». Тренер Норвегии сомневается в вызове Норманна после его возвращения в Россию

«Лучше бы он играл в другом месте». Тренер Норвегии сомневается в вызове Норманна после его возвращения в Россию

4 сентября 2022, 11:40
7

Главный тренер сборной Норвегии Стале Солбаккен отреагировал на возвращение полузащитника Матиаса Норманна в Россию. Он продолжит карьеру в «Динамо».

«Спорный вопрос, стоит ли вызывать теперь Норманна в сборную. Все это понимают, учитывая ситуацию.

Матиас сделал спорный выбор. Хотелось бы, чтобы он играл в другом месте. Всем было бы проще. Вопрос вызова Норманна в сборную теперь нужно обсудить. Здесь есть сигналы», – сказал Солбаккен.

  • Прошлый сезон Норманн провел в аренде в «Норвиче».
  • Он забил 1 гол и сделал 2 ассиста в 25 матчах.
  • «Динамо» арендует Норманна у «Ростова».

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Источник: TV2
Россия. Премьер-лига Норвегия. Элитсериен Норвегия Динамо Норманн Матиас Солбаккен Стале
Комментарии (7)
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Из Твери Леха
1662281341
Идиот.
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R_a_i_n
1662281696
Какую ситуацию?? Что не так с Норманном? Этот тренер чего-то не договаривает!!!
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Hoahin
1662282516
Спорт вне политики)))
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Play
1662283001
В другом месте он, судя по всему, нафиг не нужен, а играть в чемпионшипе за зарплату в десять раз меньше, чем в России, жаба задушила.
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Artemka444
1662284862
Полный идиотизм!!!!
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ALEXMAN888
1662286288
А, где это Норвегия?
Ответить
Ruryu
1662296475
Идиот,чем этот футболист хуже остальных? Только тем,что играет в России. Пи..ры,они и в Норвегии,пи...ры!
Ответить
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