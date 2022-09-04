«Лучше бы он играл в другом месте». Тренер Норвегии сомневается в вызове Норманна после его возвращения в Россию

Главный тренер сборной Норвегии Стале Солбаккен отреагировал на возвращение полузащитника Матиаса Норманна в Россию. Он продолжит карьеру в «Динамо».

«Спорный вопрос, стоит ли вызывать теперь Норманна в сборную. Все это понимают, учитывая ситуацию.

Матиас сделал спорный выбор. Хотелось бы, чтобы он играл в другом месте. Всем было бы проще. Вопрос вызова Норманна в сборную теперь нужно обсудить. Здесь есть сигналы», – сказал Солбаккен.