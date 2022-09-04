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    «Лучше бы он играл в другом месте». Тренер Норвегии сомневается в вызове Норманна после его возвращения в Россию

    Главный тренер сборной Норвегии Стале Солбаккен отреагировал на возвращение полузащитника Матиаса Норманна в Россию. Он продолжит карьеру в «Динамо».

    «Спорный вопрос, стоит ли вызывать теперь Норманна в сборную. Все это понимают, учитывая ситуацию.

    Матиас сделал спорный выбор. Хотелось бы, чтобы он играл в другом месте. Всем было бы проще. Вопрос вызова Норманна в сборную теперь нужно обсудить. Здесь есть сигналы», – сказал Солбаккен.

    • Прошлый сезон Норманн провел в аренде в «Норвиче».
    • Он забил 1 гол и сделал 2 ассиста в 25 матчах.
    • «Динамо» арендует Норманна у «Ростова».

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    Источник: TV2

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    04.09.2022 11:40
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +2459

      Ruryu 14 часов назад

      Идиот,чем этот футболист хуже остальных? Только тем,что играет в России. Пи..ры,они и в Норвегии,пи...ры!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +226

      ALEXMAN888 17 часов назад

      А, где это Норвегия?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1359

      elessar arnor > ALEXMAN888 16 часов назад

      маленькая, но чертовски богатая

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1382

      Artemka444 17 часов назад

      Полный идиотизм!!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2756

      Play 18 часов назад

      В другом месте он, судя по всему, нафиг не нужен, а играть в чемпионшипе за зарплату в десять раз меньше, чем в России, жаба задушила.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1161

      Hoahin 18 часов назад

      Спорт вне политики)))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +17016

      Cleaner 18 часов назад

      В ДРУГОМ месте этому игрочишке столько бабла НИКТО не заплатит.

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      Ответить
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      Рейтинг: +9707

      R_a_i_n 18 часов назад

      Какую ситуацию?? Что не так с Норманном? Этот тренер чего-то не договаривает!!!

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      Рейтинг: +6856

      Из Твери Леха 18 часов назад

      Идиот.

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