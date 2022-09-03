Захарян прокомментировал интерес «Челси»

Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян высказался по поводу несостоявшегося трансфера в «Челси».

– Как пережил эту неделю? Нормально пережил, у меня контракт. Ребята меня подкалывали. Шутки обычные в раздевалке.

Реакция на интерес «Челси»? Знал, что они интересовались мной еще зимой. Конечно, приятно, что такие авансы мне выдаются. Буду стараться. Стараюсь, тренируюсь.

— Как не стать вторым Федором Чаловым?

— Не знаю, какая у него ситуация была. Стараюсь все отдать родному клубу.

— Общался с кем-то из «Челси»?

— Общался. Было предложение. Как я мог отказаться.