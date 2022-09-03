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    Захарян прокомментировал интерес «Челси»

    Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян высказался по поводу несостоявшегося трансфера в «Челси».

    – Как пережил эту неделю? Нормально пережил, у меня контракт. Ребята меня подкалывали. Шутки обычные в раздевалке.

    Реакция на интерес «Челси»? Знал, что они интересовались мной еще зимой. Конечно, приятно, что такие авансы мне выдаются. Буду стараться. Стараюсь, тренируюсь.

    — Как не стать вторым Федором Чаловым?

    — Не знаю, какая у него ситуация была. Стараюсь все отдать родному клубу.

    — Общался с кем-то из «Челси»?

    — Общался. Было предложение. Как я мог отказаться.

    • 19-летний Захарян – воспитанник «Динамо».
    • За основную команду провел 56 матчей, забил 13 голов и сделал 16 ассистов.
    • Сообщалось, что «Челси» готов выкупить игрока сборной России за 15 миллионов евро и заключить с ним контракт до 2028 года. Трансфер как минимум отложен.

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    Источник: телеграм-канал «Спорт-Экспресса»

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    03.09.2022 23:13
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