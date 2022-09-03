Дзагоев назвал свои цели на сезон

Новичок «Рубина» Алан Дзагоев ответил на вопросы о своем переходе в казанский клуб.
– Алан, расскажи о своих первых эмоциях в «Рубине».
– Да все отлично. Тренер мне знакомый. Попрощались мы ненадолго, и судьба нас снова свела. База хорошая, поля хорошие – все отлично, меня все устраивает.
Готов к бою, начал уже тренироваться с командой, провел три тренировки, до этого сам работал индивидуально, так что полностью готов к игре.
– Какие у тебя личные цели на сезон?
– Во-первых, максимально помочь команде. Во-вторых, конечно, хотелось бы отыграть без травм. По крайней мере, я прилагаю для этого все усилия. Там посмотрим.
– С кем ты был знаком из коллектива до перехода?
– С Олегом Ивановым, с Мартыновичем. С Зотовым всегда друг против друга по юношам играли. Он за «Спартак», я за Академию Коноплева.
В принципе со всеми ребятами познакомился, очень тепло поприветствовали. Дальше уже на футбольном поле будем регулировать все моменты.
- 32-летний Дзагоев бесплатно перешел в «Рубин» после расторжения контракта с ЦСКА.
- Его соглашение с казанцами рассчитано до конца сезона-2022/23.
- Рыночная стоимость хавбека – 1,5 миллиона евро.