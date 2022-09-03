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    Дзагоев назвал свои цели на сезон

    Новичок «Рубина» Алан Дзагоев ответил на вопросы о своем переходе в казанский клуб.

    – Алан, расскажи о своих первых эмоциях в «Рубине».

    – Да все отлично. Тренер мне знакомый. Попрощались мы ненадолго, и судьба нас снова свела. База хорошая, поля хорошие – все отлично, меня все устраивает.

    Готов к бою, начал уже тренироваться с командой, провел три тренировки, до этого сам работал индивидуально, так что полностью готов к игре.

    – Какие у тебя личные цели на сезон?

    – Во-первых, максимально помочь команде. Во-вторых, конечно, хотелось бы отыграть без травм. По крайней мере, я прилагаю для этого все усилия. Там посмотрим.

    – С кем ты был знаком из коллектива до перехода?

    – С Олегом Ивановым, с Мартыновичем. С Зотовым всегда друг против друга по юношам играли. Он за «Спартак», я за Академию Коноплева.

    В принципе со всеми ребятами познакомился, очень тепло поприветствовали. Дальше уже на футбольном поле будем регулировать все моменты.

    • 32-летний Дзагоев бесплатно перешел в «Рубин» после расторжения контракта с ЦСКА.
    • Его соглашение с казанцами рассчитано до конца сезона-2022/23.
    • Рыночная стоимость хавбека – 1,5 миллиона евро.

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    Источник: сайт «Рубина»

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    03.09.2022 16:16
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