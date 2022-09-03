Дзагоев назвал свои цели на сезон

Новичок «Рубина» Алан Дзагоев ответил на вопросы о своем переходе в казанский клуб.

– Алан, расскажи о своих первых эмоциях в «Рубине».

– Да все отлично. Тренер мне знакомый. Попрощались мы ненадолго, и судьба нас снова свела. База хорошая, поля хорошие – все отлично, меня все устраивает.

Готов к бою, начал уже тренироваться с командой, провел три тренировки, до этого сам работал индивидуально, так что полностью готов к игре.

– Какие у тебя личные цели на сезон?

– Во-первых, максимально помочь команде. Во-вторых, конечно, хотелось бы отыграть без травм. По крайней мере, я прилагаю для этого все усилия. Там посмотрим.

– С кем ты был знаком из коллектива до перехода?

– С Олегом Ивановым, с Мартыновичем. С Зотовым всегда друг против друга по юношам играли. Он за «Спартак», я за Академию Коноплева.

В принципе со всеми ребятами познакомился, очень тепло поприветствовали. Дальше уже на футбольном поле будем регулировать все моменты.