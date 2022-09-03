РПЛ. «Химки» проиграли «Оренбургу» в дебютном матче Гогниева

В восьмом туре чемпионата России «Оренбург» дома победил «Химки» со счетом 3:1.

Гости вышли вперед усилиями Александра Долгова, однако в ответ пропустили три гола – отличились Владимир Сычевой и дважды Джимми Марин.

«Химки» проиграли пять матчей подряд с разницей голов 3:15.

Эта встреча стала дебютной для нового тренера подмосковной команды Спартака Гогниева.

Россия. РПЛ. 8-й тур

Оренбург – Химки – 3:1 (2:1)

Голы: 0:1 – Долгов, 24; 1:1 – Сычевой, 37; 2:1 – Марин, 39; 3:1 – Марин, 72.

«Оренбург»: Кеняйкин, Сиваков, Хотулeв, Гойкович, Печенин, Аюпов, Марин, Вера, Флорентин (Башич, 83), Гурциев, Сычевой.

«Химки»: Лантратов, Тихий, Данилкин (Главчич, 46), Филин, Глушаков, Кухарчук, Зуев (Черный, 77), Ломовицкий, Магомедов (Камышев, 46), Гбане, Долгов (Садыгов, 46).

Предупреждения: Сиваков, 47; Аюпов, 51; Вера, 69 – Ломовицкий, 43.

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