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  • РПЛ. «Химки» проиграли «Оренбургу» в дебютном матче Гогниева

РПЛ. «Химки» проиграли «Оренбургу» в дебютном матче Гогниева

3 сентября 2022, 14:55
12

В восьмом туре чемпионата России «Оренбург» дома победил «Химки» со счетом 3:1.

Гости вышли вперед усилиями Александра Долгова, однако в ответ пропустили три гола – отличились Владимир Сычевой и дважды Джимми Марин.

«Химки» проиграли пять матчей подряд с разницей голов 3:15.

Эта встреча стала дебютной для нового тренера подмосковной команды Спартака Гогниева.

Россия. РПЛ. 8-й тур

Оренбург – Химки – 3:1 (2:1)

Голы: 0:1 – Долгов, 24; 1:1 – Сычевой, 37; 2:1 – Марин, 39; 3:1 – Марин, 72.

«Оренбург»: Кеняйкин, Сиваков, Хотулeв, Гойкович, Печенин, Аюпов, Марин, Вера, Флорентин (Башич, 83), Гурциев, Сычевой.

«Химки»: Лантратов, Тихий, Данилкин (Главчич, 46), Филин, Глушаков, Кухарчук, Зуев (Черный, 77), Ломовицкий, Магомедов (Камышев, 46), Гбане, Долгов (Садыгов, 46).

Предупреждения: Сиваков, 47; Аюпов, 51; Вера, 69 – Ломовицкий, 43.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

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Россия. Премьер-лига Оренбург Химки Гогниев Спартак
Комментарии (12)
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Skull_Boy
1662206681
Срать на фанатов, срать на команду, срать на все и главное кривоногий сынуля в составе с подстилкой во главе, а теперь буду только топить за вылет Химок
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portero
1662207026
Химкам удачного вылета в пердив, а потом и дальше вниз.....
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Enter2006
1662207464
Химки - 5 поражений подряд после увольнения Юрана! С Зенитом вничью при Юране, а теперь Оренбург не победить... Взяли и убили клуб сцуки! "Эффективным менеджерам" 3,14дарасам Терюшкову и Садыгову старшему - хватит мужества самим уйти с руководства клуба сволочи??! ТЕРЮШКОВ И САДЫГОВ - ВОН С КЛУБА СВОЛОТА!
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Дедуктор
1662208030
В былые времена (в честные) такие, вот, садыговы стрелялись. А ныне эти садыговы даже в отставку не подадут. И объясни ты этим .... что такое честь. Поймут ли?
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Иван Петров 1986
1662208048
Зачем Юрана убирали?
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АЛЕКС 58
1662212888
Как важно ходит Гогниев вдоль скамейки,с гордо поднятой головой! Орёл! Но,понятно,что прогнулся джигит под Садыгова с Терюшковым
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zigbert
1662213451
Казалось что после первого гола Химки разовьют успех но очень уж быстро и легко были пропущены два мяча.
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Zlatan2718
1662216573
ещё не пробовали Бышевца
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