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    РПЛ. «Химки» проиграли «Оренбургу» в дебютном матче Гогниева

    В восьмом туре чемпионата России «Оренбург» дома победил «Химки» со счетом 3:1.

    Гости вышли вперед усилиями Александра Долгова, однако в ответ пропустили три гола – отличились Владимир Сычевой и дважды Джимми Марин.

    «Химки» проиграли пять матчей подряд с разницей голов 3:15.

    Эта встреча стала дебютной для нового тренера подмосковной команды Спартака Гогниева.

    Россия. РПЛ. 8-й тур

    Оренбург – Химки – 3:1 (2:1)

    Голы: 0:1 – Долгов, 24; 1:1 – Сычевой, 37; 2:1 – Марин, 39; 3:1 – Марин, 72.

    «Оренбург»: Кеняйкин, Сиваков, Хотулeв, Гойкович, Печенин, Аюпов, Марин, Вера, Флорентин (Башич, 83), Гурциев, Сычевой.

    «Химки»: Лантратов, Тихий, Данилкин (Главчич, 46), Филин, Глушаков, Кухарчук, Зуев (Черный, 77), Ломовицкий, Магомедов (Камышев, 46), Гбане, Долгов (Садыгов, 46).

    Предупреждения: Сиваков, 47; Аюпов, 51; Вера, 69 – Ломовицкий, 43.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

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    Источник: «Бомбардир»

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    03.09.2022 14:55
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +146

      Zlatan2718 3 сентября, 17:49

      ещё не пробовали Бышевца

      0
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      ...
      Рейтинг: +436

      Fialet > Zlatan2718 3 сентября, 18:26

      Тогда уж Бывшевца.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +97923

      zigbert 3 сентября, 16:57

      Казалось что после первого гола Химки разовьют успех но очень уж быстро и легко были пропущены два мяча.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +2190

      АЛЕКС 58 3 сентября, 16:48

      Как важно ходит Гогниев вдоль скамейки,с гордо поднятой головой! Орёл! Но,понятно,что прогнулся джигит под Садыгова с Терюшковым

      5
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    • ...
      Рейтинг: +3748

      Иван Петров 1986 3 сентября, 15:27

      Зачем Юрана убирали?

      2
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      ...
      Рейтинг: +65881

      portero > Иван Петров 1986 3 сентября, 20:36

      Садыгова не слушался, сынка в состав не ставил....

      0
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    • ...
      Рейтинг: +4104

      Дедуктор 3 сентября, 15:27

      В былые времена (в честные) такие, вот, садыговы стрелялись. А ныне эти садыговы даже в отставку не подадут. И объясни ты этим .... что такое честь. Поймут ли?

      3
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      Рейтинг: +4610

      Enter2006 3 сентября, 15:17

      Химки - 5 поражений подряд после увольнения Юрана!
      С Зенитом вничью при Юране, а теперь Оренбург не победить...

      Взяли и убили клуб сцуки!
      "Эффективным менеджерам" 3,14дарасам Терюшкову и Садыгову старшему - хватит мужества самим уйти с руководства клуба сволочи??!

      ТЕРЮШКОВ И САДЫГОВ - ВОН С КЛУБА СВОЛОТА!

      6
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      Рейтинг: +5288

      Красногорск_Фан > Enter2006 3 сентября, 16:01

      + 1 . Ситуация нравится только этим двоим.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +65881

      portero 3 сентября, 15:10

      Химкам удачного вылета в пердив, а потом и дальше вниз.....

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +2350

      fakeid 3 сентября, 15:10

      ладно, не пишите составы, если лень. но можно было хоть уточнить: садыгов играл?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +65881

      portero > fakeid 3 сентября, 15:13

      Нажми на игру, далее составы и там видно садигов 46 минута замена.

      3
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      ...
      Рейтинг: +3123

      acor94 > fakeid 3 сентября, 15:14

      Вышел в перерыве вместо игрока забившего гол))

      3
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      Рейтинг: +2350

      fakeid > portero 3 сентября, 15:30

      да уже и тут написали)

      0
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      Рейтинг: +13844

      Skull_Boy 3 сентября, 15:04

      Срать на фанатов, срать на команду, срать на все и главное кривоногий сынуля в составе с подстилкой во главе, а теперь буду только топить за вылет Химок

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      Рейтинг: +4610

      Enter2006 > Skull_Boy 3 сентября, 17:23

      Согласен с Вами! Какой нах Садыгов нападающий, если за весь второй тайм комментатор всего 1 раз еле прошептал его имя? Садыгов младший просто "растворился как говно" на поле, не слышно и не видно. Вообще никаких действий.

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