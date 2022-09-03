«Барселона» заподозрила «Атлетико» в недобросовестности из-за игрового времени Гризманна

«Барселона» поручила своим юристам разобраться в ситуации с игровым временем Антуана Гризманна в «Атлетико».

Тренерский штаб мадридцев в этом сезоне выпускает форварда исключительно на замену после 60-й минуты.

В «Барсе» считают, что это может быть продуманной мерой, чтобы не выкупать француза за 40 миллионов евро при достижении им определенного числа матчей.

Из-за этого каталонцы заподозрили столичный клуб в недобросовестности.

«Атлетико» готов приобрести Гризманна за 15 миллионов евро, но «Барселону», испытывающую финансовые проблемы, такие условия не устраивают.