Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    «Барселона» заподозрила «Атлетико» в недобросовестности из-за игрового времени Гризманна

    «Барселона» поручила своим юристам разобраться в ситуации с игровым временем Антуана Гризманна в «Атлетико».

    Тренерский штаб мадридцев в этом сезоне выпускает форварда исключительно на замену после 60-й минуты.

    В «Барсе» считают, что это может быть продуманной мерой, чтобы не выкупать француза за 40 миллионов евро при достижении им определенного числа матчей.

    Из-за этого каталонцы заподозрили столичный клуб в недобросовестности.

    «Атлетико» готов приобрести Гризманна за 15 миллионов евро, но «Барселону», испытывающую финансовые проблемы, такие условия не устраивают.

    Новости по теме
    Гризманн ни разу не вышел в старте в этом сезоне – возможно, это план «Атлетико, чтобы не платить бонус
    Гризманн покрасил волосы в зеленый цвет 9
    «Манчестер Юнайтед» не захотел обменивать Роналду на Гризманна 3
    Источник: Cope

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    03.09.2022 14:14
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +670

      Lipatoff 3 сентября, 16:39

      Лапорта обязательно его спихнет и как можно дороже, понятно что сейчас он и 10 млн не стоит, но всё же надо надавить юридически, может получиться

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5419

      TOMSON 3 сентября, 14:44

      Ну как бы, а чего они ждали? Барса сейчас финансово уязвима и этим пользуется не только Атлетико. Своим нытьем они только ухудшают положение.

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11